Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем

Цьогорічний фінал Суперкубка запам'ятався глядачам виступом Шакіри та Джей Ло. Це було 14-хвилинне танцювально-музичне шоу з перевдяганням та феєрверками. А ще всі обговорюють язик, який показала Шакіра, і це стало інтернет бомбою.

Інтернетом розлетілося відео, на якому Шакіра робить дивні рухи язиком, ніби швидко облизує невидиме морозиво. Як виявилося, то це не жарт й Шакіра так не розважається, а все набагато серйозніше – це рух "заґрута".

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Під час танцю Шакіра повернулася прямо в камеру, висунула язик і почала швидко їм ворушити. Співачка не дуркувала, а показала традиційний арабський жест під назвою "заґрута". Так виражають радість.

У соціальній мережі Твіттер швидко знайшлися ті, хто зміг пояснити, що відбулося з Шакірою насправді.

You really have to understand how huge Shakira’s performance was for the Middle Eastern community. She had belly dancing, a mijwiz and a derbeke, performed “Ojos Asi” which was one of the few Shakira songs to have Arabic in it, did a Zaghrouta, all love on the biggest stage — Danny Hajjar داني حجار (@DanielGHajjar) February 3, 2020

"Варто зрозуміти, наскільки важливим був виступ Шакіри для аудиторії з Середнього Сходу. Вона показала танець живота, в її виступі використовувалися [музичні інструменти] міджвіз і дарбука. Шакіра виконала "Ojos Asi", одну з небагатьох своїх пісень, в яких звучать слова арабською. А ще вона показала заґруту, і все це на найбільшій сцені – любов"

debated whether to chime in, but so many disrespectful memes: Shakira wasn’t just being funny with the “tongue thing.” what she did is called a zaghrouta, an Arabic tradition used to express joy, excitement, celebration. typically heard at weddings. FYI, she’s part Lebanese. — Diana Elbasha (@DianaElbasha) February 3, 2020

"Не знаю, чи варто влазити, але бачу так багато образливих мемів. Шакіра не просто смішно поворушила язиком. Її жест називається заґрута, це арабська традиція, яка використовується для вираження радості, збудження, святкування. Найчастіше на весіллях. І щоб ви знали: вона частково ліванка"

А ось і кумедні меми, які створили небайдужі інтернет-користувачі:

Not sure what Shakira did here but I’m still into it pic.twitter.com/xx2X7jxOOS — gifdsports (@gifdsports) February 3, 2020

Can’t wait to see the Shakira Meme of this. pic.twitter.com/CJ9UuTe3Sc — Whipper Snapper (@BlarginBadibble) February 3, 2020

Thanks to Shakira for my new wake up alarm #SuperBowl pic.twitter.com/VSOtqmPugD — T̷R̷O̷Y̷ ̷H̷U̷G̷H̷E̷S̷ (@TommySledge) February 3, 2020

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