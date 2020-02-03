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Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем

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Шакіра і її язик стали мемом - фото 1
Шакіра і її язик стали мемом

Цьогорічний фінал Суперкубка запам'ятався глядачам виступом Шакіри та Джей Ло. Це було 14-хвилинне танцювально-музичне шоу з перевдяганням та феєрверками. А ще всі обговорюють язик, який показала Шакіра, і це стало інтернет бомбою.

Інтернетом розлетілося відео, на якому Шакіра робить дивні рухи язиком, ніби швидко облизує невидиме морозиво. Як виявилося, то це не жарт й Шакіра так не розважається, а все набагато серйозніше – це рух "заґрута".

І ще: Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями

Під час танцю Шакіра повернулася прямо в камеру, висунула язик і почала швидко їм ворушити. Співачка не дуркувала, а показала традиційний арабський жест під назвою "заґрута". Так виражають радість.

У соціальній мережі Твіттер швидко знайшлися ті, хто зміг пояснити, що відбулося з Шакірою насправді.

"Варто зрозуміти, наскільки важливим був виступ Шакіри для аудиторії з Середнього Сходу. Вона показала танець живота, в її виступі використовувалися [музичні інструменти] міджвіз і дарбука. Шакіра виконала "Ojos Asi", одну з небагатьох своїх пісень, в яких звучать слова арабською. А ще вона показала заґруту, і все це на найбільшій сцені – любов"

"Не знаю, чи варто влазити, але бачу так багато образливих мемів. Шакіра не просто смішно поворушила язиком. Її жест називається заґрута, це арабська традиція, яка використовується для вираження радості, збудження, святкування. Найчастіше на весіллях. І щоб ви знали: вона частково ліванка"

А ось і кумедні меми, які створили небайдужі інтернет-користувачі:

До теми: Тренер Шакіри розкрила всі подробиці про тренування співачки

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