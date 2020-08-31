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Автопілот Tesla почав розпізнавати знаки обмеження швидкості

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Автопілот Tesla почав розпізнавати знаки обмеження швидкості - фото 1

Tesla випустила оновлення прошивки, в якому з'явилася функція розпізнавання знаків обмеження швидкості. Тепер електромобілі повинні почати працювати зі швидкісним режимом коректніше, ніж раніше.

Розпізнавання дорожніх знаків обмеження швидкості дозволить додатково зменшити ризик при використанні функції автопілота. До цього електромобілі Tesla покладалися на попередньо завантажені дані GPS, але вони можуть бути неточними або застарілими.

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Tesla також почали повідомляти власникам, коли при увімкненому автопілоті загоряється зелений на світлофорі. Тепер в машині є для цього спеціальний звуковий сигнал, який дозволить не пропустити момент.

Автопілот Tesla почав розпізнавати знаки обмеження швидкості - фото 422812

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Джерело: electrek
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