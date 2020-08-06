Шахтар увірвався до 1/4 фіналу Ліги Європи: відео голів

Український клуб Шахтар в матчі 1/8 фіналу розгромив німецький Вольфсбург з рахунком 3:0 і за сумою двох матчів пробився до наступної стадії Ліги Європи.

Цікаво, що усі голи гравці забили на останніх хвилинах матчу: один в основний час, два в додатковий. Через продовження карантину домашній матч у Києві гірники проводили при порожніх трибунах.

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Перший матч у Німеччині Шахтар виграв з рахунком 2:1 і через більшу кількість голів на виїзді мав перевагу над суперником. Також варто нагадати, що Вольфсбург фінішував у Німеччині аж на 7 місці. А от наступний суперник Шахтаря, переможець пари Айнтрахт – Базель. Матч 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться вже у вівторок, 11 серпня.

Через коронавірус це буде один єдиний поєдинок, який команди проведуть на нейтральному полі в німецькому Гельзенкірхені. Якщо Шахтар пройде в півфінал, то гратиме єдиний матч в Дюссельдорфі 17 серпня. Цього року фінал Ліги Європи відбудеться 21 серпня в німецькому Кельні.

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