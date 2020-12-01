ШАХТАР ▶ РЕАЛ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Шахтар – Реал відбудеться у рамках п'ятого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Шахтар зіграє з Реалом у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Києві, на НСК "Олімпійський". Уболіваємо за Шахтар!

Це цікаво: Справжня легенда футболу: найкращі голи Дієго Марадони

Анонс матчу Ліги Чемпіонів ШАХТАР – РЕАЛ

Дата : 1.12.2020

: 1.12.2020 Коли : 19:55

: 19:55 Місце проведення: НСК "Олімпійський", Київ

НСК "Олімпійський", Київ Головний арбітр : Овідіу Хацеган (Румунія)

: Овідіу Хацеган (Румунія) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 7,50 – 5,00 – 1,40

Дві поразки від "Боруссії" не тільки боляче вдарили по іміджу донецького клубу в Європі, але і позначилися на шансах вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Так, номінально "Шахтарю" достатньо виграти два матчі, що залишилися, щоб потрапити в наступний раунд, але говорити про це після 0:10 (за сумою двох матчів) від німців якось дивно.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ШАХТАР – РЕАЛ ТУТ

У іспанського клубу також є проблеми: Рамос, Одріосола і Карвахаль не зіграють, Азар знову травмований і навіть не потрапив в заявку на гру. Втім, у Зідана все-таки більш багатий вибір футболістів і йому простіше замінити травмованих.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ШАХТАР – РЕАЛ

У "Шахтаря" теж є певні кадрові проблеми. Давно поза грою через серйозну травму коліна колись один з провідних гравців команди Ісмаїлі. Як на зло, вибув надовго і його змінник Корнієнко. Так що першого грудня Каштру доведеться вибирати на лівому фланзі захисту між нестабільним Сіпріано і центрбеком Матвієнко.

Орієнтовні склади команд:

Шахтар : Трубін, Додо, Матвієнко, Бондар, Сіпріано, Степаненко, Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Мораес

: Трубін, Додо, Матвієнко, Бондар, Сіпріано, Степаненко, Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Мораес Реал: Куртуа, Варан, Менді, Начо, Мілітао, Каземіро, Модріч, Кроос, Асенсіо, Васкес, Бензема

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

Читайте також: У Німеччині воротар забив автогол століття: курйозне відео