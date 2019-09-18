Шахтар – Манчестер Сіті: відео голів та огляд матчу ЛЧ 18 вересня 2019

Шахтар прийняв англійський Манчестер Сіті у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч відбувся у Харкові. Дивіться відео голів, а також огляд цікавої гри!

Донецький Шахтар і Манчестер Сіті зустрілися в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, на домашній арені у "гірників" було мало шансів на успіх.

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Це вже третя поспіль зустріч Шахтаря і Ман Сіті в груповому етапі ЛЧ. У сезоні 2017-2018 команди обмінялися домашніми перемогами (2:0 в Англії і 2:1 в Україні), а в минулому сезоні Сіті розгромило "гірників" у двох матчах (3:0 і 6:0). Дивіться, як склалася гра для українців 18 вересня 2019!

Поєдинок у Харкові стартував на рівних. Обидві команди активно розпочали гру та відзначились кількома хорошими моментами, однак не покидало враження, що Ман Сіті грає у півсили. Врешті, "городяни" таки ввімкнулись, а Шахтар, хоч і пресингував, проте створити небезпечного епізоду не зумів. У підсумку, на 24 хвилині матчу після скидки Жезуса Гюндоган із лінії влучив у штангу, м'яч відскочив на ногу Марезу, який розстріляв ворота Пятова! 0:1.

Дивитись онлайн відео голу Мареза:

"Гірники" вже за 10 хвилин отримали супершанс зрівняти рахунок. Після сольного проходу Тайсон зробив блискучу передачу Мораесу, але той не зміг переграти Едерсона. Натомість "городяни" своїм шансом скористались сповна. Марез наблизився до штрафного Шахтаря і зробив передачу на хід Гюндогану, який потужно пробив у ближній кут. 0:2

Відео голу Гюндогана на 38 хвилині:

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