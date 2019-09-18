Шахтар – Манчестер Сіті: де дивитись онлайн і ТБ трансляцію матчу ЛЧ

Матч групового етапу Ліги чемпіонів між командами Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18 вересня. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн трансляцію, аби вболівати за "гірників"

Уже сьогодні донецький Шахтар прийме англійський Манчестер Сіті. Уже третій рік поспіль жеребкування зводить "гірників" з "городянами" в Лізі Чемпіонів, і поки що статистика зустрічей невтішна для українців. Наприклад, минулого сезону Ман Сіті вщент розгромив Шахтар: спершу донеччани програли вдома з рахунком 0:3, а в гостях поступився 0:6.

До теми: З ким зіграє Шахтар у груповому етапі Ліги Чемпіонів

Сподіваємось, цьогоріч "гірники" зможуть відігратись за минулі поразки!

АНОНС, КОЛИ І ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ЛИТВА – УКРАЇНА

Дата: 18.09.2019

18.09.2019 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: ОСК "Металіст", Харків

ОСК "Металіст", Харків Головний арбітр: Артур Діаш (Португалія)

Артур Діаш (Португалія) На якому каналі трансляція: Футбол 2

Футбол 2 Де дивитись онлайн : на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 9,00 – 5,50 – 1,33

Історія протистоянь Шахтаря і Ман Сіті налічує чотири зустрічі – і всі в рамках останніх двох сезонів ЛЧ. Тільки в одному матчі "гірникам" вдалось перемогти, але загальний рахунок усіх поєдинків становить 12:2 на користь підопічних Гвардіоли. Вочевидь, "городяни" будуть вкрай складним суперником для донецького клубу, однак підтримка трибун на руку Шахтарю.

Та навіть якщо підопічним Каштру не вдасться вирвати позитивний результат, українським вболівальникам не варто засмучуватись. По-перше, як би добре не грав Шахтар, Манчестер Сіті – один з найсильніших клубів світу, чий склад оцінюється в 1,28 мільярда євро. Склад Шахтаря майже в десять разів дешевший і оцінюється в 137,4 мільйона євро.

По-друге, це лише перший тур групового етапу ЛЧ. Швидше за все, "гірники" боротимуться за вихід в плей-оф з Аталантою і загребським Динамо, а Ман Сіті впевнено посяде перше місце в групі. При цьому не слід забувати, що футбол – часто непередбачувана гра, тож ми сподіваємось, що сьогодні фортуна буде на боці Шахтаря.

Орієнтовні склади команд на матч 18 вересня

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Тете – Мораєс

Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Тете – Мораєс Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Стоунз, Зінченко – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Агуеро, Стерлінг

Читайте також: Як Євген Коноплянка дебютував за Шахтар