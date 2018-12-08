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Легенда Шахтаря відмовився їхати в Росію

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Бєлік прокоментував можливість поїхати до Росії - фото 1
Бєлік прокоментував можливість поїхати до Росії / UA-Football

Олексій Бєлік заявив, що не хоче їхати до Росії через те, що вона зробила з Донецьком.

Колишній форвард донецького "Шахтаря" Олексій Бєлік, який наразі працює експертом на телеканалі "Футбол 1/2", заявив, що не поїде в Росію ні за яких обставин.

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"Це питання з категорії "А ти поїдеш зараз грати в Росію?" Я скажу, що не поїхав би, але завтра мені надійде пропозиція на мільйон доларів і що ти скажеш? Я ніби під розстрілом. От я кажу, що не поїду, для мене ця країна закрита через те, що відбувається в Донецьку. Я туди не поїду ні за яких обставин. Але це поки що у мене є шанс вибирати. Але з іншого боку, люди подивляться інтерв'ю і скажуть: "Ага, дайте йому грошей і цей завтра поїде". Потрібно мати пропозицію, від якої я відмовлюся чи ні..."

"Я не поїду в Росію. У мене є своя думка, яка комусь може не подобатися, але для мене ця країна закрита назавжди взагалі", – заявив Бєлік.

Легенда Шахтаря відмовився їхати в Росію - фото 294036
Легенда Шахтаря відмовився їхати в Росію

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Джерело: xsport
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