Шахтар – Ліон: де і коли дивитися онлайн матч Ліги Чемпіонів

Шахтар проти Ліона в ЛЧ / NewsOne

Вирішальний матч групового етапу ЛЧ Шахтар – Ліон відбудеться сьогодні, 12 грудня. Дізнайтеся, коли і на якому каналі буде трансляція поєдинку, а де дивитися гру онлайн!

Матч Шахтар – Ліон відбудеться у Києві, на НСК Олімпійський.

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Після п'яти турів діючий чемпіон України має в своєму активі 5 балів і розташовується на третьому рядку. "Ліон", тим часом, з 7 очками займає другу позицію. У разі перемоги над французами, донеччани вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

Коли і де дивитися матч Шахтар – Ліон

Місце проведення : НСК Олімпійський, Київ

: НСК Олімпійський, Київ Дата матчу: 12-12-2018

12-12-2018 Час: о 22:00

Пряма трансляція матчу відбудеться на каналі "Футбол 2". Дивитися поєдинок онлайн можна на OLL.tv.

Букмекери ж вважають, що перемогу в цьому протистоянні здобуде команда Паулу Фонсеки. Коефіцієнт на "гірників" становить 2,3.

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