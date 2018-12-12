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Шахтар – Ліон: де і коли дивитися онлайн матч Ліги Чемпіонів

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Шахтар проти Ліона в ЛЧ - фото 1
Шахтар проти Ліона в ЛЧ / NewsOne

Вирішальний матч групового етапу ЛЧ Шахтар – Ліон відбудеться сьогодні, 12 грудня. Дізнайтеся, коли і на якому каналі буде трансляція поєдинку, а де дивитися гру онлайн!

Матч Шахтар – Ліон відбудеться у Києві, на НСК Олімпійський.

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Після п'яти турів діючий чемпіон України має в своєму активі 5 балів і розташовується на третьому рядку. "Ліон", тим часом, з 7 очками займає другу позицію. У разі перемоги над французами, донеччани вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

Коли і де дивитися матч Шахтар – Ліон

  • Місце проведення: НСК Олімпійський, Київ
  • Дата матчу: 12-12-2018
  • Час: о 22:00

Пряма трансляція матчу відбудеться на каналі "Футбол 2". Дивитися поєдинок онлайн можна на OLL.tv.

Шахтар – Ліон: де і коли дивитися онлайн матч Ліги Чемпіонів - фото 294774

Букмекери ж вважають, що перемогу в цьому протистоянні здобуде команда Паулу Фонсеки. Коефіцієнт на "гірників" становить 2,3.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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