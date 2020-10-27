ШАХТАР ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Матч Шахтар – Інтер відбудеться у рамках другого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Шахтар зіграє з Інтером у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Києві, на НСК "Олімпійський". Уболіваємо за Шахтар!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ШАХТАР – ІНТЕР

Дата : 27.10.2020

: 27.10.2020 Коли : 19:55

: 19:55 Місце проведення: НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський" Головний арбітр : Георгі Кабаков (Болгарія)

: Георгі Кабаков (Болгарія) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 4,42 – 4,00 – 1,85

Футбол гра дуже непередбачувана. У середу "Шахтар" здобув феєричну перемогу в Лізі чемпіонів в Мадриді над "Реалом", який через кілька днів покарав "Барсу" в Ель-Класико. "Шахтар" же, своєю чергою, аналогічним складом і в чисельній більшості не зміг переграти в УПЛ "Ворсклу".

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ШАХТАР – ІНТЕР ТУТ

Для "Інтера" цей матч важливий по-своєму. Команда в новітній історії ніяк не може зачепитися за Скудетто, в серпні програла фінал Ліги Європи, а в плей-офф Ліги чемпіонів не грала більш восьми років. Після повернення в елітний турнір (сезон 2018/19) "Інтер" здобув тут всього чотири перемоги в тринадцяти поєдинках.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ШАХТАР – ІНТЕР

"Ми живемо в суспільстві, де все дуже швидко забувають, що відбувалося. Я цього не роблю. Через COVID-19 у нас є футболісти, які повернулися день, два, три тому. У нас є команда, яка грала в Мадриді. Звичайно, через всіх подій, факторів були складності, і тим не менше ми показали себе добре. І до гри з "Інтером" всього два дні. А після "Інтера" буде зустріч ще й з "Маріуполем", – зазначив наставник Шахтаря Луїш Каштру.

Орієнтовні склади команд:

Шахтар : Трубін, Додо, Матвієнко, Хочолава, Корнієнко, Степаненко, Патрік, Тете, Марлос, Тайсон, Дентіньо

: Трубін, Додо, Матвієнко, Хочолава, Корнієнко, Степаненко, Патрік, Тете, Марлос, Тайсон, Дентіньо Інтер: Ханданович, Хакімі, Д'Амброзіо, Де Врей, Бастоні, Янг, Брозовіч, Відаль, Барела, Мартінес, Лукаку

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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