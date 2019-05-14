Шахтар – Інгулець: прогноз і ставки букмекерів на фінал Кубка України

Матч Шахтар (Донецьк) – Інгулець (смт Петрове Кіровоградської області) відбудеться вже 15 травня у Запоріжжі. Дізнайтеся прогноз результату поєдинку та ставки букмекерів на переможця Кубка України!

15 травня Шахтар проведе матч проти клубу Інгулець на стадіоні Славутич-Арені. Напередодні поєдинку стали відомі котирування букмекерів на цю зустріч.

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Також, як стало відомо, головним арбітром зустрічі буде суддя з Києва Євген Арановський. Арбітри на лініях – Сергій Приступа та Євген Петраков. Початок матчу об 21:00.

Прогноз і ставки на матч Шахтар – Інгулець

Букмекерська компанія Фаворит Спорт вважає, що Шахтар – явний фаворит цього поєдинку. На перемогу "гірників" приймають ставки з коефіцієнтом 1.10, тоді як на тріумф першолігової команди Інгулець можна поставити з коефіцієнтом 23.00. Якщо ж основний час закінчиться внічию, можна помножити свою ставку на 10.50.

Експерти PariMatch також приймають ставки на перемогу Шахтаря в цьому матчі з коефіцієнтом 1,10. На те, що Інгулець все ж створить сенсацію і переможе в цьому матчі, – 18,00. Нічия в основний час – 10,75.

До речі, Інгулець став першою командою з нижчих дивізіонів, яка змогла пробитися у фінал Кубка України. На шляху до вирішального матчу команда з Петрове обіграла Колос, Мир, Маріуполь, Карпати й Зорю.

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