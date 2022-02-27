Шахтар і Динамо об'єдналися та опублікували спільний пост в соцмережах

Найбільші українські футбольні клуби Динамо і Шахтар разом закликають до єдності у складний для України час. Гранди зробили однакові публікації, забувши про суперництво.

Динамо та Шахтар на своїх офіційних сторінках у різних сегментах інтернету виставили фотографію з синьо-жовтим прапором на тлі чистого світлого неба та хештегу: #StandWithUkraine.

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Клуби констатують: "Сила – у єдності". Сьогодні Україна – єдина як ніколи у війні проти окупанта з путінської імперії.

Раніше бразильські легіонери Динамо та Шахтаря поїхали з України. Також залишив кордони нашої держави тренер киян Мірча Луческу та його помічники Карас та Вукоєвич. Відомо, що у Києві, зокрема, залишаються Томаш Кендзьора та Карлос де Пена.

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