Шахтар – Динамо Загреб: дивитись відео голів та огляд матчу 22 жовтня 2019

Шахтар зіграв вдома з хорватським Динамо Загреб у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Матч відбувся у Харкові. Дивіться відео голів, а також огляд цікавої гри!

Донецький Шахтар і Динамо Загреб зустрілися у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, суперники вже грали в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ і в сезоні 2008/09. Шахтар спочатку здобув перемогу в Донецьку (2:0), а потім обіграв "синіх" і в Загребі (3:1). Сьогодні ж букмекери вважали донеччан безумовним фаворитом протистояння.

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Поєдинок стартував із рівної гри, однак уже з перших хвилин "гірники" активно атакували та створювали небезпечні моменти. Реалізувати перевагу підопічні Луїса Каштру зуміли на 15-й хвилині. Марлос справа віддав пас в штрафний майданчик, Євген Коноплянка підхопив м'яч, фінтом прибрав захисника - і пробив повз воротаря! 1:0

Дивитись онлайн відео голу Коноплянки:

Утім, хорвати швидко отямились від пропущеного голу та вже за 10 хвилин зрівняли рахунок. Ольмо випередив Кривцова і Пятова, який кинувся на перехоплення. Із лінії воротарського нападник Динамо переправив м'яч у сітку воріт. 1:1

Дивитись онлайн відео голу Ольмо:

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