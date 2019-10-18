Легендарний футболіст назвав найкращого гравця збірної України

Україна перемогла Португалію і достроково вийшла на Євро 2020. З цього приводу висловився відомий футболіст Клод Макелеле.

Екс-гравець збірної Франції, легендарний футболіст Клод Макелеле оцінив гру півзахисника збірної України Руслана Малиновського в матчі проти збірної Португалії.

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За словами француза, Малиновський демонструє світовий клас. "Він дуже хороший в центрі поля. Його рухи з м'ячем, бачення поля – це світовий рівень", – сказав Макелеле.

Макелеле

Зазначимо, що Макелеле особисто відвідав матч відбору на Євро 2020 між Україною і Португалією. Нагадаємо, матч Україна – Португалія пройшов 14 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві. Збірна України перемогла Португалію з рахунком 2:1.

Україна – Португалія

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