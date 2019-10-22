Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар Серіал Великі Вуйки Хелловін

ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ

  • 355
Шахтар vs Динамо Загреб - фото 1
Шахтар vs Динамо Загреб

Матч між командами Шахтар – Динамо Загреб у рамках групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 22 жовтня. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за "гірників"!

У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар приймає чемпіонів Хорватії – клуб Динамо Загреб. І хоча перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів суперникам "гірників" відводили роль аутсайдера групи С, у підсумку саме Динамо стало ключовим опонентом Шахтаря у боротьбі за путівку в плей-офф.

До теми: "Гірники" опублікували емоційне відео до матчу проти Динамо Загреб

Сподіваємось, що "гірники" зможуть обіграти хорватів та вийти на друге місце в групі.

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ

  • Дата: 22.10.2019
  • Коли: 19:55
  • Місце проведення: стадіон "Металіст", Харків
  • Головний арбітр: Антоніу Матеу Лаос (Іспанія)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1
  • Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,76 – 3,68 – 5,5

На кону цього матчу – вихід у наступний раунд Ліги Чемпіонів, тож програвати не можна жодній з команд. Нагадаємо, що Шахтар стартував в Лізі чемпіонів домашньою поразкою з рахунком 0:3 від Манчестер Сіті, проте такий результат не став несподіванкою. У другому турі підопічні Луїша Каштру здобули важку виїзну перемогу в Мілані над Аталантою та заробили 3 очки. Аналогічна кількість балів й у загребського Динамо, яке розгромило Аталанту та поступилось Ман Сіті з рахунком 2:0. Відповідно, другу путівку в плей-офф ЛЧ, швидше за все, розіграють між собою саме Шахтар і Динамо Загреб, адже в італійців практично немає шансів зупинити команду Гвардіоли.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS ДИНАМО ЗАГРЕБ

Фаворитом матчу букмекери вважають Шахтар. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,76, на Динамо можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,60, а ймовірність нічиєї оцінюється у 3,68. Фахівці прогнозують, що матч буде середньої результативності. Найочікуваніші рахунки у букмекерів – перемога "гірників" 1:0 і нічия 1:1 (обидва результати оцінені коефіцієнтами 7), а також перемога донецького клубу з рахунком 2:1 (7.5).

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – ДИНАМО З

Раніше команди зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у 2008 році: тоді в обох матчах переміг Шахтар (2:0, 1:3). Проте, наставник донеччан Луїш Каштру не чекає легкої перемоги та очікує "дуже складний поєдинок із командою, що має певні шаблонні характеристики".

Деякі дії є шаблонними для цього суперника: довгий пас, м'яч на нападника, підключення інсайдів, четверо футболістів у нашій лінії оборони, передача до зони. Ми повинні бути уважними. Попереду гра із супротивником, що є небезпечним в атаці, – наголосив Каштру.

Головний тренер загребського Динамо Ненад Беліца заявив, що має намір перемогти, хоча за статистикою хорватські клуби ще жодного разу не обігрували українські.

В Україні немає клубів, рівних Шахтарю... Гратимемо з дуже якісною й талановитою командою, однак віримо в себе і в те, що зможемо змінити статистику на позитивну, – сказав Беліца.

Стартові склади команд на матч 22 жовтня

  • Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс
  • Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч

Це цікаво: Дивитись відео голів гри Україна – Португалія

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
  • Вчора, 14:30
  • 14914
Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
  • Вчора, 19:21
  • 4506
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1837945
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт