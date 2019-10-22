ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ

Матч між командами Шахтар – Динамо Загреб у рамках групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 22 жовтня. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за "гірників"!

У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар приймає чемпіонів Хорватії – клуб Динамо Загреб. І хоча перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів суперникам "гірників" відводили роль аутсайдера групи С, у підсумку саме Динамо стало ключовим опонентом Шахтаря у боротьбі за путівку в плей-офф.

До теми: "Гірники" опублікували емоційне відео до матчу проти Динамо Загреб

Сподіваємось, що "гірники" зможуть обіграти хорватів та вийти на друге місце в групі.

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ

Дата: 22.10.2019

22.10.2019 Коли: 19:55

19:55 Місце проведення : стадіон "Металіст", Харків

: стадіон "Металіст", Харків Головний арбітр: Антоніу Матеу Лаос (Іспанія)

Антоніу Матеу Лаос (Іспанія) На якому каналі трансляція: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,76 – 3,68 – 5,5

На кону цього матчу – вихід у наступний раунд Ліги Чемпіонів, тож програвати не можна жодній з команд. Нагадаємо, що Шахтар стартував в Лізі чемпіонів домашньою поразкою з рахунком 0:3 від Манчестер Сіті, проте такий результат не став несподіванкою. У другому турі підопічні Луїша Каштру здобули важку виїзну перемогу в Мілані над Аталантою та заробили 3 очки. Аналогічна кількість балів й у загребського Динамо, яке розгромило Аталанту та поступилось Ман Сіті з рахунком 2:0. Відповідно, другу путівку в плей-офф ЛЧ, швидше за все, розіграють між собою саме Шахтар і Динамо Загреб, адже в італійців практично немає шансів зупинити команду Гвардіоли.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS ДИНАМО ЗАГРЕБ

Фаворитом матчу букмекери вважають Шахтар. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,76, на Динамо можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,60, а ймовірність нічиєї оцінюється у 3,68. Фахівці прогнозують, що матч буде середньої результативності. Найочікуваніші рахунки у букмекерів – перемога "гірників" 1:0 і нічия 1:1 (обидва результати оцінені коефіцієнтами 7), а також перемога донецького клубу з рахунком 2:1 (7.5).

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – ДИНАМО З

Раніше команди зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у 2008 році: тоді в обох матчах переміг Шахтар (2:0, 1:3). Проте, наставник донеччан Луїш Каштру не чекає легкої перемоги та очікує "дуже складний поєдинок із командою, що має певні шаблонні характеристики".

Деякі дії є шаблонними для цього суперника: довгий пас, м'яч на нападника, підключення інсайдів, четверо футболістів у нашій лінії оборони, передача до зони. Ми повинні бути уважними. Попереду гра із супротивником, що є небезпечним в атаці, – наголосив Каштру.

День матча Лиги чемпионов! Важнейшая игра в Харькове!



#ШахтерДинамоЗ

Лига чемпионов

19:55

ОСК «Металлист»

«Футбол 1»

Матч-центр: https://t.co/oxUxLKCZZB. pic.twitter.com/F4iFXEQ0oK — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 22, 2019

Головний тренер загребського Динамо Ненад Беліца заявив, що має намір перемогти, хоча за статистикою хорватські клуби ще жодного разу не обігрували українські.

В Україні немає клубів, рівних Шахтарю... Гратимемо з дуже якісною й талановитою командою, однак віримо в себе і в те, що зможемо змінити статистику на позитивну, – сказав Беліца.

«Динамо» (Загреб) – в Харькове! Фото с тренировки наших соперников на ОСК «Металлист» перед матчем Лиги чемпионов https://t.co/VLkzMBHujx pic.twitter.com/Cxrn7ou3u4 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 21, 2019

Стартові склади команд на матч 22 жовтня

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс

Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч

Вечер Лиги чемпионов на ОСК «Металлист». Готовы к матчу #ШахтерДинамоЗ?!https://t.co/oxUxLKlp83 pic.twitter.com/tMKZMOzM19 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 22, 2019

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