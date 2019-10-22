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ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
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Матч між командами Шахтар – Динамо Загреб у рамках групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 22 жовтня. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за "гірників"!
У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар приймає чемпіонів Хорватії – клуб Динамо Загреб. І хоча перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів суперникам "гірників" відводили роль аутсайдера групи С, у підсумку саме Динамо стало ключовим опонентом Шахтаря у боротьбі за путівку в плей-офф.
До теми: "Гірники" опублікували емоційне відео до матчу проти Динамо Загреб
Сподіваємось, що "гірники" зможуть обіграти хорватів та вийти на друге місце в групі.
АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ
- Дата: 22.10.2019
- Коли: 19:55
- Місце проведення: стадіон "Металіст", Харків
- Головний арбітр: Антоніу Матеу Лаос (Іспанія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,76 – 3,68 – 5,5
На кону цього матчу – вихід у наступний раунд Ліги Чемпіонів, тож програвати не можна жодній з команд. Нагадаємо, що Шахтар стартував в Лізі чемпіонів домашньою поразкою з рахунком 0:3 від Манчестер Сіті, проте такий результат не став несподіванкою. У другому турі підопічні Луїша Каштру здобули важку виїзну перемогу в Мілані над Аталантою та заробили 3 очки. Аналогічна кількість балів й у загребського Динамо, яке розгромило Аталанту та поступилось Ман Сіті з рахунком 2:0. Відповідно, другу путівку в плей-офф ЛЧ, швидше за все, розіграють між собою саме Шахтар і Динамо Загреб, адже в італійців практично немає шансів зупинити команду Гвардіоли.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS ДИНАМО ЗАГРЕБ
Фаворитом матчу букмекери вважають Шахтар. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,76, на Динамо можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,60, а ймовірність нічиєї оцінюється у 3,68. Фахівці прогнозують, що матч буде середньої результативності. Найочікуваніші рахунки у букмекерів – перемога "гірників" 1:0 і нічия 1:1 (обидва результати оцінені коефіцієнтами 7), а також перемога донецького клубу з рахунком 2:1 (7.5).
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – ДИНАМО З
Раніше команди зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у 2008 році: тоді в обох матчах переміг Шахтар (2:0, 1:3). Проте, наставник донеччан Луїш Каштру не чекає легкої перемоги та очікує "дуже складний поєдинок із командою, що має певні шаблонні характеристики".
Деякі дії є шаблонними для цього суперника: довгий пас, м'яч на нападника, підключення інсайдів, четверо футболістів у нашій лінії оборони, передача до зони. Ми повинні бути уважними. Попереду гра із супротивником, що є небезпечним в атаці, – наголосив Каштру.
Головний тренер загребського Динамо Ненад Беліца заявив, що має намір перемогти, хоча за статистикою хорватські клуби ще жодного разу не обігрували українські.
В Україні немає клубів, рівних Шахтарю... Гратимемо з дуже якісною й талановитою командою, однак віримо в себе і в те, що зможемо змінити статистику на позитивну, – сказав Беліца.
Стартові склади команд на матч 22 жовтня
- Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс
- Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч
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