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До побачення: Ракицький ображено заявив, що йде зі збірної України
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30-річний захисник російського "Зеніта" Ярослав Ракицький згадав, що він з України. У пафосному дописі в Instagram екс-"гірник" заявив про завершення кар'єри в національній збірній", мовляв, "великий футбол став великою політикою".
Нагадаємо, що Ярослав Ракицький перейшов в "Зеніт" з донецького "Шахтаря" в січні 2019-го року. Відтоді тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком не викликав футболіста до збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та забив 4 голи.
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Досі футболіст не коментував цю ситуацію, а тепер чомусь вирішив заявити про своє обурення. На думку Ракицького, спорт має бути поза політикою, тому він може спокійно виступати в Росії і при цьому захищати кольори "синьо-жовтих". Українські шанувальники футболу, ясна річ, не погоджуються із такою позицією гравця.
Вітаю збірну України з виходом на Євро-2020, бажаю успіхів, хлопці, ви – молодці, гра класна! 10 років тому я дебютував за головну команду, а сьогодні говорю "до побачення". Я йду зі збірної України. Я чекав на виклик у команду протягом усього 2019-го року. Але великий футбол став великою політикою. Саме страхом керуються люди, які розсилають запрошення в національну команду, – обурився Ракицький.
Ярослав додав, що для нього було "честю захищати збірну України, честю перемагати і доводити силу українців, честю представляти кольори свого прапора на міжнародній арені". Він також побажав успіхів нашим хлопцям на Євро, а що побажаєте йому ви? Пишіть у коментарях!
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