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Шахтар – Динамо: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Кубка України

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Шахтар зіграв проти Динамо - фото 1
Шахтар зіграв проти Динамо / narodna-pravda

У Харкові відбувся поєдинок грандів українського футболу: Шахтаря і Динамо. Команди Паулу Фонсеки і Олександра Хацкевича визначили долю путівки в півфінал національного Кубка. Дізнайтеся результат захопливого матчу: до вашої уваги рахунок гри, відео голів і огляд поєдинку 7 квітня!

У матчі 1/4 Кубка України "Шахтар" зіграв з київським "Динамо". Гра пройшла на 38-тисячному стадіоні "Металіст" у Харкові. Кияни, які наразі значно відстають від "гірників" у чемпіонаті, спробували відігратися в рамках кубкового протистояння. До вашої уваги огляд поєдинку 7 квітня!

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На 9 хвилині Денис Гармаш вивів динамівців вперед! Футболіст завдав удару в один дотик з-за меж штрафного майданчика, влучивши в лівий нижній кут воріт Андрія П'ятова. Рахунок 0:1.

Відео гола Денис Гармаш (Динамо):

Шахтар зрівнює рахунок на 57-й хвилині! Тайсон Фреда віддав переможний пас Жуніору Мораєсу, а той забив м'яч у пусті ворота команди Динамо. Рахунок 1:1.

Відео гола Жуніора Мораєса (Шахтар):

Серія пенальті: 1:0 (Ісмаїлі), 1:1 (Віктор Циганков), 1:1 (не забив Соломон), 1:2 (Сідклей), 2:2 (Майкон), 2:3 (Томаш Кендзьора), 3:3 (Велінгтон Нем), 3:3 (не забив Віталій Миколенко), 4:3 (Віктор Коваленко), 4:3 (не забив Володимир Шепелєв).

Так, за результатами 11-метрових ударів перемогу здобуває Шахтар з рахунком 4:3 (по пенальті). Команда гірників вийшла до півфіналу Кубка України з футболу.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є "Шахтар". "Гірники" виграли останні три розіграші турніру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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