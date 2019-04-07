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Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса

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Хайік заявив, що готовий і далі грати за свою команду - фото 1
Хайік заявив, що готовий і далі грати за свою команду / REUTERS

Ізраїльський воротар Ісаак Хайік став найстаршим футболістом планети. Днями 73-річний голкіпер клубу Іроні Йєгуда провів на полі всі 90 хвилин матчу.

Голкіпер ізраїльського "Іроні Йєгуда" Ісаак Хайік увійшов до Книги рекордів Гіннесса, як найстарший діючий футболіст на планеті.

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Наступного тижня воротареві виповниться 74 роки! У своєму віці він вийшов на поле у матчі одного з нижчих ізраїльських дивізіонів проти "Маккабі Рамат Ган". Ісаака Хайіка офіційно нагородили сертифікатом рекорду Гіннесса після закінчення матчу.

Незважаючи на солідний вік, Хайік заявив, що готовий і далі грати за свою команду. Відзначимо, попередній рекорд належав уругвайцю Роберто Кармоне: в 2015 у віці 53 років він вийшов на поле в стартовому складі клубу "Пан-де-Асукар".

Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса - фото 319416

Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса - фото 319417

Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса - фото 319418

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Джерело: channelnewsasia
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