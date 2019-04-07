Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня

Сьогодні, 7 квітня, донецький Шахтар і київське Динамо в Харкові поборються у 1/4 фіналу Кубка України, щоб розіграти путівку до півфіналу турніру. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн матч!

Донецький "Шахтар" прийме київське "Динамо" в головному протистоянні чвертьфінальної стадії Кубка України. Це буде вже 15-а зустріч команд в рамках турніру і статистика на боці гірників, які обігравали киян 9 разів і забивали майже вдвічі більше: 23 голи проти 12.

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Не пропустіть видовищний матч 7 квітня!

Анонс, коли і де дивитися Шахтар – Динамо

Дата : 7.04.2019

: 7.04.2019 Коли : 17:00

: 17:00 Місце проведення : ОСК "Металіст", Харків

: ОСК "Металіст", Харків На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитися онлайн : на сайті OLL.tv

: на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 1,95 – 3,7 – 4,2

На попередній стадії "Шахтар" обіграв "Олімпік", а у 1/8 фіналу Кубка "Динамо" зломило опір "Миная". Поступаючись після першого тайму 0:1, у другій половині "біло-сині" забили тричі. Додамо, наразі донецький клуб з відривом лідирує в чемпіонаті, випереджаючи киян аж на 7 очок.

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Патрік, Мораес

Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Сідклей, Циганков, Шапаренко, Вербіч

Українське класико / XSPORT.ua

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