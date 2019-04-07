На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
- 104
Сьогодні, 7 квітня, донецький Шахтар і київське Динамо в Харкові поборються у 1/4 фіналу Кубка України, щоб розіграти путівку до півфіналу турніру. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн матч!
Донецький "Шахтар" прийме київське "Динамо" в головному протистоянні чвертьфінальної стадії Кубка України. Це буде вже 15-а зустріч команд в рамках турніру і статистика на боці гірників, які обігравали киян 9 разів і забивали майже вдвічі більше: 23 голи проти 12.
Читайте також: Суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів
Не пропустіть видовищний матч 7 квітня!
Анонс, коли і де дивитися Шахтар – Динамо
- Дата: 7.04.2019
- Коли: 17:00
- Місце проведення: ОСК "Металіст", Харків
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,95 – 3,7 – 4,2
На попередній стадії "Шахтар" обіграв "Олімпік", а у 1/8 фіналу Кубка "Динамо" зломило опір "Миная". Поступаючись після першого тайму 0:1, у другій половині "біло-сині" забили тричі. Додамо, наразі донецький клуб з відривом лідирує в чемпіонаті, випереджаючи киян аж на 7 очок.
Орієнтовні склади:
Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Патрік, Мораес
Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Сідклей, Циганков, Шапаренко, Вербіч
І ще: Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
-
16:19Настя Каменських поділилася новим спортивним фотосетом
-
15:43Ліонель Мессі встановив неймовірний рекорд в Іспанії: відео
-
15:16Джамала відверто розповіла про відносини з MARUV
-
14:50Регіна Тодоренко показала маленького сина
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:11Головна причина вимикати інтернет на ніч
-
13:46Торт з трьох інгредієнтів: краще за Наполеон
-
13:15Ці недорогі продукти здатні поліпшити пам'ять
-
12:49Регіна Тодоренко показала у Дубаї стрункі ніжки
-
12:16Скільки кави на день можна пити після 40 років
-
11:43Amazon запустить інтернет по всій Землі: як це буде
-
11:35Картинки з Благовіщенням 2019: відкритки і листівки для привітання
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:52Зірка Кварталу 95 знялася у відвертій фотосесії
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
10:10Навіщо насправді потрібна синя сторона гумки
-
09:44Найсексуальніша plus-size модель у світі показала відео з тренування
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
-
08:53Як активні гулянки впливають на роботу мозку
-
08:32Точний прогноз погоди на 7 квітня в Україні
-
08:17Названий найбільш продаваний седан у світі
-
07:00Благовіщення Богородиці 2019: що можна і не можна робити у свято
- 06 квітня
-
21:57Будуть менше грітися: Apple планує вдосконалити майбутні MacBook
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- 06 квітня
-
21:22Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках
-
19:00Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
-
15:21Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом
-
08:05Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair
- 05 квітня
-
22:53Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу
-
21:05Ліга сміху 5 сезон 6 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
18:25Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:30Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"
-
14:00Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися
-
12:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини
-
07:15Прогноз погоди на 5 квітня в Україні
- 04 квітня
-
21:205 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Порошенко vs Зеленський: найприкольніші меми про дебати кандидатів
-
18:46Зеленський запропонував Тимошенко стати ведучою дебатів: відео
-
18:00Хаос чи процвітання? 5 книг, у яких розповідають про майбутнє
-
16:25Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
-
14:00Хей-на-на-на: про що йдеться у хіті 90-х, який знає кожен з нас
-
12:30Такі молоді: як виглядали українські політики на початку своєї кар'єри