Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня

  • 104
Гранди українського футболу зіграють на ранній стадії Кубка України - фото 1
Гранди українського футболу зіграють на ранній стадії Кубка України / Террикон

Сьогодні, 7 квітня, донецький Шахтар і київське Динамо в Харкові поборються у 1/4 фіналу Кубка України, щоб розіграти путівку до півфіналу турніру. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн матч!

Донецький "Шахтар" прийме київське "Динамо" в головному протистоянні чвертьфінальної стадії Кубка України. Це буде вже 15-а зустріч команд в рамках турніру і статистика на боці гірників, які обігравали киян 9 разів і забивали майже вдвічі більше: 23 голи проти 12.

Читайте також: Суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів

Не пропустіть видовищний матч 7 квітня!

Анонс, коли і де дивитися Шахтар – Динамо

  • Дата: 7.04.2019
  • Коли: 17:00
  • Місце проведення: ОСК "Металіст", Харків
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1
  • Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,95 – 3,7 – 4,2

На попередній стадії "Шахтар" обіграв "Олімпік", а у 1/8 фіналу Кубка "Динамо" зломило опір "Миная". Поступаючись після першого тайму 0:1, у другій половині "біло-сині" забили тричі. Додамо, наразі донецький клуб з відривом лідирує в чемпіонаті, випереджаючи киян аж на 7 очок.

Орієнтовні склади:

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Патрік, Мораес

Динамо: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Сідклей, Циганков, Шапаренко, Вербіч

Українське класико - фото 319425
Українське класико / XSPORT.ua

І ще: Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 1838
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1341
Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
  • Вчора, 15:21
  • 424
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт