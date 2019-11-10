ШАХТАР – ДИНАМО ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу Прем'єр-ліги

Матч між командами Шахтар – Динамо у рамках Прем'єр-ліги України відбудеться у суботу, 10 листопада. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за своїх!

Класика жанру – саме таким буде центральне протистояння 14-го туру Ліги, яке ознаменує вже сьому за рахунком в цьому році зустріч двох непримиренних суперників: Шахтаря і Динамо.

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Зазвичай, протистояння "біло-синіх" і "гірників" не обходиться без справжніх баталій, червоних карток та навіть бійок. Сподіваємось, цього разу команди зосередяться на футболі і покажуть нам красивий футбол!

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – ДИНАМО

Дата: 10.11.2019

10.11.2019 Коли: 17:00

17:00 Місце проведення: ОСК "Металіст", Харків

ОСК "Металіст", Харків Головний арбітр: Микола Балакін (Київ)

Микола Балакін (Київ) На якому каналі трансляція: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитись онлайн: на сайті Футбол 1, livesport.ws, gooool.org

на сайті Футбол 1, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,76 х 4,00 х 4,62

Зазвичай, у класичному українському дербі визначається, хто буде чемпіоном, але цього разу навіть найвідданішим уболівальникам киян важко повірити в можливість тріумфу при відриві "гірників" у 10 очок.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS ДИНАМО

Це Класичне дербі стане 63 в рамках чемпіонату України. 62 поєдинки цих команд в УПЛ зафіксували 24 перемоги Динамо і 21 перемогу Шахтаря, а ще 17 матчів завершилися внічию. Загальний рахунок протистояння в Класичних дербі, проведених в рамках чемпіонатів України – 78:72 на користь Динамо.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – ДИНАМО

Також букмекери визначилися з найбільш ймовірним підсумковим результатом матчу. Перемога донеччан з різницею в один м'яч, на думку аналітиків, найбільш імовірна 6,80. На результативну нічию 1:1 можна поставити з хорошим коефіцієнтом 7,20. Зате мінімальна перемога киян оцінюється балом 12,25.

Стартові склади команд на матч 10 листопада

Шахтар : Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Буяльський – Караваєв, Циганков, Вербич – Бесєдін

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