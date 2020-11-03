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ШАХТАР ▶ БОРУССІЯ М онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
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Матч Шахтар – Боруссія Менхенгладбах відбудеться у рамках третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів деякі вболівальники відводили "Шахтарю" і "Боруссії" М боротьбу за путівку в Лігу Європи. Але після двох турів команди займають перше і друге місця в групі В. Що ж очікувати він їхнього двобою, дізнаємося вже сьогодні. Уболіваємо за Шахтар!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ШАХТАР – БОРУССІЯ М
- Дата: 3.11.2020
- Коли: 19:55
- Місце проведення: НСК "Олімпійський"
- Головний арбітр: Сердар Гозібюйюк (Нідерланди)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 3,33 – 3,82 – 2,17
Матч з "Боруссією" буде для гірників не менш складним, ніж з "Інтером" і "Реалом". Більш того, у Луїша Каштру зараз складне завдання: він повинен виграти у німців хоча б в одному матчі, щоб зберегти хороші шанси на вихід з групи.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ШАХТАР – БОРУССІЯ М ТУТ
В обох матчах Ліги чемпіонів "Боруссія" М зіграла внічию з однаковим рахунком 2:2. З "Інтером" відзначився дублем Лукаку, а з "Реалом" Тюрам, син Ліліана Тюрама. У Бундеслізі гладбахці йдуть 5-ми. Після старту чемпіонату, коли команду розбили в Дортмунді 0:3, "Боруссія" М двічі зіграла внічию і здобула три перемоги.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ШАХТАР – БОРУССІЯ М
"Нам сьогодні належить зіграти з дуже складною командою. Не варто забувати, що "Боруссія" вела в рахунку в поєдинках з "Інтером" і "Реалом", тільки в кінці матчів вони пропускали. "Боруссія" забила чотири голи таким командам. Це показує, що вони люблять атакувати. Це їх стиль гри. У них чудовий тренер і круті гравці", – зазначив наставник Шахтаря Луїш Каштру.
Орієнтовні склади команд:
- Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Майкон, Тете, Тайсон, Соломон
- Боруссія М: Зоммер, Лайнер, Ельведі, Гінтер, Бенсебаіні, Крамер, Нойхаус, Хофманн Штіндль, Тюрам, Плеа
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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