ШАХТАР ▶ БОРУССІЯ М онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Матч Шахтар – Боруссія Менхенгладбах відбудеться у рамках третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів деякі вболівальники відводили "Шахтарю" і "Боруссії" М боротьбу за путівку в Лігу Європи. Але після двох турів команди займають перше і друге місця в групі В. Що ж очікувати він їхнього двобою, дізнаємося вже сьогодні. Уболіваємо за Шахтар!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ШАХТАР – БОРУССІЯ М

Дата : 3.11.2020

: 3.11.2020 Коли : 19:55

: 19:55 Місце проведення: НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський" Головний арбітр : Сердар Гозібюйюк (Нідерланди)

: Сердар Гозібюйюк (Нідерланди) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 3,33 – 3,82 – 2,17

Матч з "Боруссією" буде для гірників не менш складним, ніж з "Інтером" і "Реалом". Більш того, у Луїша Каштру зараз складне завдання: він повинен виграти у німців хоча б в одному матчі, щоб зберегти хороші шанси на вихід з групи.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ШАХТАР – БОРУССІЯ М ТУТ

В обох матчах Ліги чемпіонів "Боруссія" М зіграла внічию з однаковим рахунком 2:2. З "Інтером" відзначився дублем Лукаку, а з "Реалом" Тюрам, син Ліліана Тюрама. У Бундеслізі гладбахці йдуть 5-ми. Після старту чемпіонату, коли команду розбили в Дортмунді 0:3, "Боруссія" М двічі зіграла внічию і здобула три перемоги.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ШАХТАР – БОРУССІЯ М

"Нам сьогодні належить зіграти з дуже складною командою. Не варто забувати, що "Боруссія" вела в рахунку в поєдинках з "Інтером" і "Реалом", тільки в кінці матчів вони пропускали. "Боруссія" забила чотири голи таким командам. Це показує, що вони люблять атакувати. Це їх стиль гри. У них чудовий тренер і круті гравці", – зазначив наставник Шахтаря Луїш Каштру.

Орієнтовні склади команд:

Шахтар : Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Майкон, Тете, Тайсон, Соломон

: Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Майкон, Тете, Тайсон, Соломон Боруссія М: Зоммер, Лайнер, Ельведі, Гінтер, Бенсебаіні, Крамер, Нойхаус, Хофманн Штіндль, Тюрам, Плеа

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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