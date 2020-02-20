ШАХТАР ▶ БЕНФІКА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

20 лютого донецький Шахтар зустрінеться з португальською Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за гірників!

Сьогодні Шахтар і Бенфіка починають свій шлях у Лізі Європи. Обидві команди восени виступали в Лізі чемпіонів, але зайняли у своїх групах треті місця і, таким чином, вирушили в турнір рангом нижче.

Читайте також: УЄФА відсторонив топ-клуб Англії від Ліги чемпіонів

Зазначимо, для Шахтаря цей матч буде першим офіційним поєдинком в новому році. Гірники готувалися до другої частини сезону в Туреччині, де провели вісім контрольних матчів: 5 перемог, 2 нічиї та 1 поразка.

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – БЕНФІКА

Дата: 20.02.2020

20.02.2020 Коли: 19:55

19:55 Місце проведення : стадіон "Металіст", Харків

: стадіон "Металіст", Харків Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)

Боббі Медден (Шотландія) На якому каналі трансляція: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,50 – 3,40 – 2,90

Варто зазначити, що донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. Наставник Шахтаря Луїш Каштру знову зіграє проти лісабонських "орлів", яких в Португалії перемагав лише 2 рази, програвши 5. Шахтар з Бенфікою перетинався лише на груповому етапі ЛЧ. Гірники тоді обмінялися з суперником виїзними перемогами, але посіли останнє місце.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS БЕНФІКА

На думку букмекерів, невелику перевагу в поєдинку має українська команда. На перемогу гірників можна поставити з коефіцієнтом 2,50, успіх португальського клубу оцінюється у 2,90, на нічию ж можна поставити з коефіцієнтом 3,40.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – БЕНФІКА

Цікаво, що Шахтар дев'ять разів грав удома проти португальських клубів: по три рази переміг, поступився і зіграв внічию. Бенфіка в Україні три рази перемагала і двічі програла. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру перед матчем порівняв свою команду з суперником. За словами тренера, фаворита в цій парі немає.

За лаштунками Ліги Європи! Наша роздягальня на ОСК «Металіст» в очікуванні приїзду команди.#ШахтарБенфіка https://t.co/dhKKqLQ6o4 pic.twitter.com/nn8lJBVeUT — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 20, 2020

Стартові склади команд на матч 20 лютого

Шахтар : Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес Бенфіка: Влаходімос – Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо – Піцці (к), Флорентіну, Таарабт, Серві – Шикіньо, Сеферович

НОВИНИ ЛІГИ ЄВРОПИ



Наш склад на матч із «Бенфікою» в Харкові



Стежте за грою #ШахтарБенфіка онлайн: https://t.co/dhKKqLQ6o4. pic.twitter.com/Q2HslvNDmV — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 20, 2020

І ще: Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ