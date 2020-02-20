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ШАХТАР ▶ БЕНФІКА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

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Шахтар зіграє з Бенфікою у Харкові - фото 1
Шахтар зіграє з Бенфікою у Харкові

20 лютого донецький Шахтар зустрінеться з португальською Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за гірників!

Сьогодні Шахтар і Бенфіка починають свій шлях у Лізі Європи. Обидві команди восени виступали в Лізі чемпіонів, але зайняли у своїх групах треті місця і, таким чином, вирушили в турнір рангом нижче.

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Зазначимо, для Шахтаря цей матч буде першим офіційним поєдинком в новому році. Гірники готувалися до другої частини сезону в Туреччині, де провели вісім контрольних матчів: 5 перемог, 2 нічиї та 1 поразка.

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – БЕНФІКА

  • Дата: 20.02.2020
  • Коли: 19:55
  • Місце проведення: стадіон "Металіст", Харків
  • Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1
  • Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 2,50 – 3,40 – 2,90

Варто зазначити, що донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. Наставник Шахтаря Луїш Каштру знову зіграє проти лісабонських "орлів", яких в Португалії перемагав лише 2 рази, програвши 5. Шахтар з Бенфікою перетинався лише на груповому етапі ЛЧ. Гірники тоді обмінялися з суперником виїзними перемогами, але посіли останнє місце.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS БЕНФІКА

На думку букмекерів, невелику перевагу в поєдинку має українська команда. На перемогу гірників можна поставити з коефіцієнтом 2,50, успіх португальського клубу оцінюється у 2,90, на нічию ж можна поставити з коефіцієнтом 3,40.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – БЕНФІКА

Цікаво, що Шахтар дев'ять разів грав удома проти португальських клубів: по три рази переміг, поступився і зіграв внічию. Бенфіка в Україні три рази перемагала і двічі програла. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру перед матчем порівняв свою команду з суперником. За словами тренера, фаворита в цій парі немає.

Стартові склади команд на матч 20 лютого

  • Шахтар: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес
  • Бенфіка: Влаходімос – Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо – Піцці (к), Флорентіну, Таарабт, Серві – Шикіньо, Сеферович

І ще: Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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