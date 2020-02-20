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ШАХТАР ▶ БЕНФІКА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
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20 лютого донецький Шахтар зустрінеться з португальською Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за гірників!
Сьогодні Шахтар і Бенфіка починають свій шлях у Лізі Європи. Обидві команди восени виступали в Лізі чемпіонів, але зайняли у своїх групах треті місця і, таким чином, вирушили в турнір рангом нижче.
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Зазначимо, для Шахтаря цей матч буде першим офіційним поєдинком в новому році. Гірники готувалися до другої частини сезону в Туреччині, де провели вісім контрольних матчів: 5 перемог, 2 нічиї та 1 поразка.
АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – БЕНФІКА
- Дата: 20.02.2020
- Коли: 19:55
- Місце проведення: стадіон "Металіст", Харків
- Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,50 – 3,40 – 2,90
Варто зазначити, що донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. Наставник Шахтаря Луїш Каштру знову зіграє проти лісабонських "орлів", яких в Португалії перемагав лише 2 рази, програвши 5. Шахтар з Бенфікою перетинався лише на груповому етапі ЛЧ. Гірники тоді обмінялися з суперником виїзними перемогами, але посіли останнє місце.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS БЕНФІКА
На думку букмекерів, невелику перевагу в поєдинку має українська команда. На перемогу гірників можна поставити з коефіцієнтом 2,50, успіх португальського клубу оцінюється у 2,90, на нічию ж можна поставити з коефіцієнтом 3,40.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – БЕНФІКА
Цікаво, що Шахтар дев'ять разів грав удома проти португальських клубів: по три рази переміг, поступився і зіграв внічию. Бенфіка в Україні три рази перемагала і двічі програла. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру перед матчем порівняв свою команду з суперником. За словами тренера, фаворита в цій парі немає.
Стартові склади команд на матч 20 лютого
- Шахтар: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес
- Бенфіка: Влаходімос – Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо – Піцці (к), Флорентіну, Таарабт, Серві – Шикіньо, Сеферович
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