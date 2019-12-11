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ШАХТАР ▶ АТАЛАНТА онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Чемпіонів

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Шахтар зіграє з Аталантою у Харкові - фото 1
Шахтар зіграє з Аталантою у Харкові

Матч Шахтар – Аталанта покаже, кому вдалося отримати останню путівку в групі C Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за гірників, адже їм необхідна перемога!

У середу, 11 грудня, донецький Шахтар зіграв з італійською Аталантою у Харкові на стадіоні "Металіст".

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Під час цього поєдинку визначаться останні путівки з групи C у Лізі Чемпіонів.

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – АТАЛАНТА

  • Дата: 11.12.2019
  • Коли: 19:55
  • Місце проведення: стадіон "Металіст"
  • Головний арбітр: Фелікс Цвайєр (Німеччина)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 2
  • Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 2,59 – 2,60 – 3,92.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – АТАЛАНТА

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ АТАЛАНТА VS ШАХТАР

Шахтар зійдеться у матчі з Аталантою - фото 373723
Шахтар зійдеться у матчі з Аталантою

Стартові склади команд на матч Ліги Чемпіонів

  • Шахтар: Пятов – Тете, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс
  • Аталанта: Голліні – Джімшиті, К'яер, Паломіно – Гатебур, де Рон, Маліновський, Кастань – Пашаліч, Гомес – Мурієль
ШАХТАР ▶ АТАЛАНТА онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Чемпіонів - фото 373725

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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