ШАХТАР ▶ АТАЛАНТА онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Чемпіонів

Шахтар зіграє з Аталантою у Харкові

Матч Шахтар – Аталанта покаже, кому вдалося отримати останню путівку в групі C Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за гірників, адже їм необхідна перемога!

У середу, 11 грудня, донецький Шахтар зіграв з італійською Аталантою у Харкові на стадіоні "Металіст".

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Під час цього поєдинку визначаться останні путівки з групи C у Лізі Чемпіонів.

АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – АТАЛАНТА

Дата: 11.12.2019

11.12.2019 Коли: 19:55

19:55 Місце проведення: стадіон "Металіст"

стадіон "Металіст" Головний арбітр: Фелікс Цвайєр (Німеччина)

Фелікс Цвайєр (Німеччина) На якому каналі трансляція: Футбол 2

Футбол 2 Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,59 – 2,60 – 3,92.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – АТАЛАНТА

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ АТАЛАНТА VS ШАХТАР

Шахтар зійдеться у матчі з Аталантою

Стартові склади команд на матч Ліги Чемпіонів

Шахтар: Пятов – Тете, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Пятов – Тете, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс Аталанта: Голліні – Джімшиті, К'яер, Паломіно – Гатебур, де Рон, Маліновський, Кастань – Пашаліч, Гомес – Мурієль

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