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ШАХТАР ▶ АТАЛАНТА онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Чемпіонів
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Матч Шахтар – Аталанта покаже, кому вдалося отримати останню путівку в групі C Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за гірників, адже їм необхідна перемога!
У середу, 11 грудня, донецький Шахтар зіграв з італійською Аталантою у Харкові на стадіоні "Металіст".
Пишаємось: Нарівні з Ліверпулем: Шахтар потрапив до престижного рейтингу
Під час цього поєдинку визначаться останні путівки з групи C у Лізі Чемпіонів.
АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – АТАЛАНТА
- Дата: 11.12.2019
- Коли: 19:55
- Місце проведення: стадіон "Металіст"
- Головний арбітр: Фелікс Цвайєр (Німеччина)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 2,59 – 2,60 – 3,92.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – АТАЛАНТА
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ АТАЛАНТА VS ШАХТАР
Шахтар зійдеться у матчі з Аталантою
Стартові склади команд на матч Ліги Чемпіонів
- Шахтар: Пятов – Тете, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс
- Аталанта: Голліні – Джімшиті, К'яер, Паломіно – Гатебур, де Рон, Маліновський, Кастань – Пашаліч, Гомес – Мурієль
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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