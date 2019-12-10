Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Нарівні з Ліверпулем: Шахтар потрапив до престижного рейтингу

  • 23
Шахтар - фото 1
Шахтар / xsport

Донецький футбольний клуб Шахтар потрапив у престижний рейтинг авторитетного порталу Transfermarkt.

Рейтинг складає список команд з 15 найкращих національних чемпіонатів Європи, які ще не програвали у першості.

І ще: У мережі згадали перший гол Андрія Шевченка у Лізі чемпіонів: відео

Також зазначається, що саме "гірники" відкривають 17-й тур української Прем'єр-ліги. Крім Шахтаря, в список непереможних клубів увійшли також Ліверпуль, Аякс, Славія, Ювентус і Зальцбург. Більш того, донецький Шахтар за кількістю виграшів йде врівень з чинним переможцем Ліги чемпіонів – Ліверпулем.

Слід підкреслити, що "гірникам" необхідно обігравати 11 грудня в Харкові Аталанту для того, щоб гарантовано вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нарівні з Ліверпулем: Шахтар потрапив до престижного рейтингу - фото 373432

Читайте також: Наречена Зінченка Влада Седан похвалилася спортивним тілом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2397
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 646
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1939503
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Шахтар