Нарівні з Ліверпулем: Шахтар потрапив до престижного рейтингу

Донецький футбольний клуб Шахтар потрапив у престижний рейтинг авторитетного порталу Transfermarkt.

Рейтинг складає список команд з 15 найкращих національних чемпіонатів Європи, які ще не програвали у першості.

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Також зазначається, що саме "гірники" відкривають 17-й тур української Прем'єр-ліги. Крім Шахтаря, в список непереможних клубів увійшли також Ліверпуль, Аякс, Славія, Ювентус і Зальцбург. Більш того, донецький Шахтар за кількістю виграшів йде врівень з чинним переможцем Ліги чемпіонів – Ліверпулем.

Слід підкреслити, що "гірникам" необхідно обігравати 11 грудня в Харкові Аталанту для того, щоб гарантовано вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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