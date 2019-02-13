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Манчестер Юнайтед – ПСЖ: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

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Ман Юнайтед приймав ПСЖ - фото 1
Ман Юнайтед приймав ПСЖ

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами Манчестер Юнайтед – ПСЖ відбувся у вівторок, 12 лютого. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів запеклого поєдинку!

Ліга чемпіонів УЄФА 2019 році стартувала з матчу Манчестер Юнайтед – ПСЖ. До вашої уваги огляд поєдинку 12 лютого!

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Стартові хвилини поєдинку на "Олд Траффорді" пройшли у високому темпі, який протримався, на жаль, недовго. Парижани взяли м'яч під контроль, намагаючись підкрадатися до штрафного опонентів. Манкуніанці намагалися вибігати в швидкі контратаки, які виглядали перспективно аж до останнього пасу, з яким справи у господарів поля не клеїлися.

Без особливо гострих ситуацій біля воріт, натомість із кілька жовтими карточками та паузами, гра докотилася до перерви. Натомість у другому таймі розпочалися справжні неприємності для "червоних дияволів". Уже на 53-й хвилині Мбаппе замкнув навіс Алвеса, і де Хеа в падінні з кута вибив м'яч. Але після навісу з кута поля Мата упустив Кімпембе, який і відкрив рахунок у матчі.

Відео голу Кімпембе (ПСЖ) на 53 хвилині:

Окрилені парижани помчали добивати опонентів. Через кілька хвилин м'яч зовсім трохи розминувся з штангою воріт після удару Алвеса і рикошету від Погба. А незабаром атака ПСЖ залишила другу пробоїну в обороні Ман Юнайтеда: простріл Ді Марії з лівого флангу з лінії воротарського замкнув Мбаппе.

Манкуніанці якийсь час виглядали приречено і тільки в середині другого тайму почали наближатися до штрафного суперників. Але всі атаки господарів поля завершились невдало. Кульмінацією безпорадності "червоних дияволів" став фол Поля Погба, за який він отримав другу жовту картку і достроково покинув межі поля.

Матч завершився з рахунком 0:2. Поєдинок-відповідь відбудеться вже за 6 березня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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