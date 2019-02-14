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Шахтар – Айнтрахт: коли і де дивитися онлайн матч Ліги Європи
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Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами Шахтар – Айнтрахт відбудеться у четвер, 14 лютого. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися гру, щоб вболівати за наших.
Ліга Європи 2019 стартувала! Уже 14 лютого відбудеться два топові поєдинки за участі українських команд. Зокрема, свій шлях у турнірі розпочне донецький Шахтар, який зустрінеться із німецьким клубом Айнтрахт.
Анонс матчу Шахтар – Айнтрахт
- Дата: 14.02.2019
- Коли: 22:00
- На якому каналі: Футбол 2
- Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
- Прогноз і ставки букмекерів: 2.33 – 3.15
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Команда Паулу Фонсеки перший офіційний матч в 2019 році проведе у Харкові в рамках Ліги Європи, а її суперником буде грізний франкфуртський Айнтрахт, у якого, до речі, найкращий напад в Європі – вони обігнали навіть тріо Ліверпуля (Салах, Мане, Фірміно).
Після 21 туру Айнтрахт на 5-му місці в Бундеслізі з 5-очковим відставанням від "РБ Лейпциг". У новому році франкфуртці ще не поступалися: перемога 3:1 у "Фрайбурга" і нічиї з "Вердером" (2:2), дортмундською "Боруссією" (1:1) і "РБ Лейпциг" (0:0).
Шахтар також впевнено почувається в національному чемпіонаті, однак у якій формі гірники – ще не відомо. Цієї зими команла обійшлася без гучних придбань (якщо не брати до уваги 19-річного ізраїльського вінгера Манора Соломона) і майже без гучних втрат. Йдеться, звичайно, про захисника Ярослава Ракицького, який перейшов в Зеніт. Гравець багато років захищав кольори донецького клубу, тож уявити Шахтар без нього поки складно.
Тим часом букмекери вважають фаворитом матчу саме Шахтар. На перший поєдинок фахівці пропонують коефіцієнти: 2.33 – 3.40 – 3.15.
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