Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Олімпіакос – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч Ліги Європи

  • 102
Динамо Київ у повній готовності - фото 1
Динамо Київ у повній готовності / instagram

Матч Олімпіакос – Динамо у рамках 1/16 Ліги Європи відбудеться у четвер, 14 лютого. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн поєдинок, щоб вболівати за наших!

Футбольне свято триває! Не встигли відгриміти матчі Ліги чемпіонів, як на нас вже чекають поєдинки іншого Ліги Європи, у якому змагаються й українські команди – Динамо та Шахтар.

Більше футболу: Відео голів і огляд матчу ЛЧ Ман Юнайтед - ПСЖ

Розпочинає свою боротьбу за кубок ЛЄ київський клуб: до вашої уваги анонс поєдинку 14 лютого.

Олімпіакос – Динамо

  • Дата: 14.02.2019
  • Коли: 19:55
  • На якому каналі: Футбол 1
  • Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
  • Прогноз і ставки букмекерів: 2,00 – 4,20

Матч пройде в Піреї (Греція) на стадіоні "Георгіос Караїскакіс". Незважаючи на внутрішні проблеми, Динамо твердо має намір пройти грецький бар'єр. Наставник біло-синіх Олександр Хацкевич запевняє, що на зборах команда підготувалася на всі сто і вже здатна вирішувати поставлені перед нею завдання. Подивимося, чим вражатимуть сьогодні кияни.

14 лютого відбудуться ще 14 матчів Ліги Європи. Найцікавіші з яких: Лаціо – Севілья (19:55), Мальме – Челсі (22:00), Селтік – Валенсія (22:00) і Шахтар – Айнтрахт (22:00).

Читайте також: Фанат поцупив подаровану дитині футболку, але облажався: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1173
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 1276
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210953
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт