Олімпіакос – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Матч Олімпіакос – Динамо у рамках 1/16 Ліги Європи відбудеться у четвер, 14 лютого. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн поєдинок, щоб вболівати за наших!

Футбольне свято триває! Не встигли відгриміти матчі Ліги чемпіонів, як на нас вже чекають поєдинки іншого Ліги Європи, у якому змагаються й українські команди – Динамо та Шахтар.

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Розпочинає свою боротьбу за кубок ЛЄ київський клуб: до вашої уваги анонс поєдинку 14 лютого.

Олімпіакос – Динамо

Дата: 14.02.2019

14.02.2019 Коли: 19:55

19:55 На якому каналі: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv

на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 2,00 – 4,20

Матч пройде в Піреї (Греція) на стадіоні "Георгіос Караїскакіс". Незважаючи на внутрішні проблеми, Динамо твердо має намір пройти грецький бар'єр. Наставник біло-синіх Олександр Хацкевич запевняє, що на зборах команда підготувалася на всі сто і вже здатна вирішувати поставлені перед нею завдання. Подивимося, чим вражатимуть сьогодні кияни.

14 лютого відбудуться ще 14 матчів Ліги Європи. Найцікавіші з яких: Лаціо – Севілья (19:55), Мальме – Челсі (22:00), Селтік – Валенсія (22:00) і Шахтар – Айнтрахт (22:00).

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