Шахтар – Ліон: матч офіційно перенесли через воєнний стан

Матч "Шахтар" – "Ліон" повинен був пройти у Харкові на ОСК Металіст / УНИАН

Матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і французьким Ліоном через воєнний стан перенесли з Харкова до Києва.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, матч Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня на НСК Олімпійський. Початок о 22:00 за київським часом.

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Відзначимо, у випадку перемоги над "Ліоном", "Шахтар" вийде до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Спочатку матч "Шахтар" – "Ліон" повинен був пройти у Харкові на ОСК Металіст – домашньому стадіоні "гірників".



"Про старт продажу квитків буде повідомлено додатково. Слідкуйте за новинами. Також найближчим часом очікуйте на офіційному сайті інформацію про повернення коштів за квитки, придбані раніше на матч у Харкові", – повідомили представники "Шахтаря". Нагадаємо, виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив проводити поєдинки в регіонах, де введено воєнний стан, повідомляється в релізі УЄФА.

Шахтар – Ліон: матч офіційно перенесли через воєнний стан

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