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Шахтар – Ліон: киян запрошують на матч рекламою у метро

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Вболіваємо за наших! - фото 1
Вболіваємо за наших! / glavred.info

Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня в столиці України, Києві.

12 грудня, у середу, в Києві на НСК "Олімпійський" в рамках 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів гратимуть донецький "Шахтар" і французький "Ліон".

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Як відомо, матч був перенесений з Харкова до Києва в зв'язку з воєнним станом. Анонси із запрошенням на дуель з французами з'явилися у київському метро. "Гірники" закликають 12 грудня прийти на стадіон і підтримати їх у грі з "Ліоном".

Щоб пройти у плей-офф раунд Ліги чемпіонів в цьому поєдинку "Шахтарю" необхідно тільки перемагати. Гра розпочнеться о 22:00.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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