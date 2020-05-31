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Шахтар – Динамо ▶ дивитись онлайн трансляцію українського Класичного

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Українське класичне - фото 1
Українське класичне

Українська прем'єр-ліга повертається! У неділю, 31 травня відбудеться матч Шахтар – Динамо. Дивіться онлайн трансляцію матчу: вмикайте та вболівайте за своїх!

Шахтар у рамках 24-го туру Ліги прийматиме у себе Динамо. Матч відбудеться на НСК "Олімпійському" при порожніх трибунах.

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АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – ДИНАМО

  • Дата: 31.05.2020
  • Коли: 17:00
  • Місце проведення: НСК "Олімпійський", Київ
  • Головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 1
  • Де дивитись онлайн: на сайті Футбол 1, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1.96 х 3,75 х 3,65

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS ДИНАМО

Це класичне протистояння Шахтаря та Динамо має шанси стати одним із найнезвичайніших в історії, адже уперше гранди українського футболу будуть грати при порожніх трибунах. Крім того, цей поєдинок має стати відмінним тренуванням перед Лігою Європи у серпні.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – ДИНАМО

Стартові склади команд на матч 31 травня

  • Шахтар: Пятов – Вакула, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс
  • Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Караваєв, Шепелєв, Вербіч – Русин

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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