Шахтар – Динамо ▶ дивитись онлайн трансляцію українського Класичного

Українська прем'єр-ліга повертається! У неділю, 31 травня відбудеться матч Шахтар – Динамо. Дивіться онлайн трансляцію матчу: вмикайте та вболівайте за своїх!

Шахтар у рамках 24-го туру Ліги прийматиме у себе Динамо. Матч відбудеться на НСК "Олімпійському" при порожніх трибунах.

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АНОНС МАТЧУ ШАХТАР – ДИНАМО

Дата : 31.05.2020

: 31.05.2020 Коли : 17:00

: 17:00 Місце проведення : НСК "Олімпійський", Київ

: НСК "Олімпійський", Київ Головний арбітр : Катерина Монзуль (Харків)

: Катерина Монзуль (Харків) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитись онлайн : на сайті Футбол 1, livesport.ws, gooool.org

: на сайті Футбол 1, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1.96 х 3,75 х 3,65

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР VS ДИНАМО

Це класичне протистояння Шахтаря та Динамо має шанси стати одним із найнезвичайніших в історії, адже уперше гранди українського футболу будуть грати при порожніх трибунах. Крім того, цей поєдинок має стати відмінним тренуванням перед Лігою Європи у серпні.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ШАХТАР – ДИНАМО

Стартові склади команд на матч 31 травня

Шахтар : Пятов – Вакула, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

: Пятов – Вакула, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Караваєв, Шепелєв, Вербіч – Русин

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