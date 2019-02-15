Шахтар – Айнтрахт: Тарас Степаненко прокоментував червону картку

Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко, який у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між командами Шахтар – Айнтрахт отримав червону картку, прокоментував своє вилучення.

Матч Шахтар – Айнтрахт завершився результативною нічиєю 2:2. При цьому підопічні Паулу Фонсеки грали в меншості практично весь поєдинок: хавбек Тарас Степаненко за перших 10 хвилин отримав дві жовті картки і покинув поле.

Тут більше: Відео голів та огляд матчу Шахтар – Айнтрахт

Після завершення гри Степаненко відверто прокоментував своє видалення.

"Нема сенсу себе вигороджувати. Це вже сталося – я підвів команду. Було чи не було... Людина судить в Англії, напевно, йому видніше. По першому моменті я не можу сказати. Не знаю, до м'яча чи до футболіста я першим доторкнувся. А в другому моменті я навіть не думав, що буде жовта картка. Я відчув, що зіграв в м'яч, а потім вже по інерції зачепив суперника", – поділився півзахисник Шахтаря.

За словами Степаненка, це – одне із найважчих вилучень у його кар'єри.

Я з себе провини не знімаю. Добре, що хлопці вистояли і добилися нічиєї. Дуже переживав після другого пропущеного м'яча, але слава Богу, забили, – резюмував гравець.

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