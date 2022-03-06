Shadu записала пісню-підтримку для кожного українця

Співачка Shadu у ці непрості для українців часи вирішила допомогти кожному за допомогою того, чим володіє найкраще. Мовиться про її голос. Тож виконавиця записала справжню пісню-підтримку, яку повинен почути кожен.

Композицією співачка поділилася на своєму інстаграмі. Слухайте її разом з Радіо MAXIMUM!

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Я до останнього відмовлялась говорити музикою у цей час.Тому що я не люблю хайп. Саме тому, що мені це не потрібно. Я просто хочу, щоб ми могли вижити. Більше мені нічого не потрібно, – прокоментувала артистка

Текст пісні Shadu написала в укритті, голос артистка записала у квартирі за допомогою звичайних навушників, під'єднаних до телефона.

Аранжування та музику зробив Вадим Поротков – саундпродюсер артистки. Він працював у екстримальних умовах, адже за його вікном лунали вибухи.

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