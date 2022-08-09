SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню "Коли я"

Український виконавець та саунд-продюсер Meyer створив оновлену версію пісні "Коли я" співачки SHADU. Саме ця пісня стала переломною в кар'єрі артистки, адже пісня відгукнулась у серцях мільйонів. За перший тиждень прем'єри "Коли я" стала популярною у багатьох країнах, зокрема у Грузії.

Пісня в оновленому варіанті має на меті подарувати друге життя композиції. За словами автора реміксу, музика – це та рушійна сила, яка додає позитивних емоцій кожному.

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"Мені дуже сподобався приспів пісні SHADU, коли я працював над оригіналом, і я відразу зловив ідею в голові як це зробити, тому я вирішив не гаючи часу написати ремікс", – розповідає автор реміксу Meyer.

Послухати мелодік-техно ремікс на пісню "Коли я" від фантастичного саунд-продюсера Meyer можна на будь-якій улюбленій музичній платформі.

"Музика несе світло людям, дарує емоції і бажання танцювати, а ритм і танці – це життя, а життя – це перемога України над окупантами. Віримо у перемогу, надихаючись піснями українських артистів!", – резюмував саунд-продюсер.

Слухати ремікс пісні SHADU & MEYER – Коли я:

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