Сезонний суперфуд: чому варто редис ввести у свій раціон

Редис – один з тих сезонних продуктів, який на світовій арені їжі носить звання справжнього суперфуду. Крім того, дієтологи радять ввести цей овоч у раціон тим, хто дотримується дієти – він містить мало калорій і сприяє схудненню.

Завдяки вмісту вітамінів групи В, вітаміну С, калію і кальцію, натрію, заліза, магнію, фосфору, а також клітковини, редис особливо корисний в період весняного авітамінозу і занепаду сил. Зокрема, медики стверджують, що вживаючи цей сезонний продукт, можна підвищити імунітет і в цілому зміцнити організм.

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Дослідження, яке в минулому році провели вчені з університету Кагосіма в Японії, показало, що вживання редиски допомагає запобігти розвитку серцевих захворювань і знизити ризик інсульту. Зокрема, їм вдалося встановити, що вживання редиски покращує виробництво оксиду азоту, позитивно впливаючи на коронарні кровоносні судини, а антиоксиданти в складі продукту знижують ризик високого кров'яного тиску і утворення тромбів.

Редис також покращує травлення завдяки вмісту клітковини, яка, як відомо, нормалізує роботу шлунку і позитивно впливає на здоров'я кишківника. Доведена і користь редису при анемії, адже цей місцевий овоч ефективно підвищує рівень гемоглобіну в крові. Завдяки вмісту в коренеплоді пектину, вживання редиски також допомагає очищати організм від токсинів і інших шкідливих речовин.

Ще однією незаперечною перевагою редису для здоров'я є його здатність знижувати ризик утворення ракових клітин в товстому кишківнику. На думку вчених, зниження ризику розвитку онкології пов'язане з вмістом речовини під назвою антоціан, яке надає редису яскравий рожево-червоний колір.

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