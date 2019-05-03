Науковці розповіли, чому особливо корисно їсти рис

Учені вирішили перевірити зв'язок між вживанням рису та ризиком виникнення ожиріння. Як з'ясувалося, фанатам цієї крупи можна видихнути з полегкістю, адже її вживання, навпаки, може захистити від надлишку жиру.

Регулярне, але при цьому помірне вживання рису, здатне запобігти розвитку ожиріння. Принаймні, про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями з Коледжу гуманітарних наук у Кіото (Японія).

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У країнах, де жителі їдять у середньому по 150 грамів рису на день, рівень ожиріння значно нижчий, – зазначають автори проекту.

Перш ніж зробити цей висновок, вчені проаналізували раціони харчування, властиві жителям 136 країн з населенням понад 1 млн осіб. Інформація про раціони була представлена ​​Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН. Дані про особливості харчування були співвіднесені з показниками поширеності ожиріння, витрат на охорону здоров'я і ВВП на душу населення.

Учені констатували, що включення рису в регулярний раціон харчування допомогло б затримати стрімке поширення ожиріння серед населення планети. Дослідники підрахували: якби кожна доросла людина почала вживати по 50 грамів рису на день, масштаби ожиріння у всьому світі скоротилися б на 1%.

Керівник дослідження, професор Томоко Імаі, зазначила, що вживання рису захищає від переїдання – цьому сприяють присутні в рисі клітковина і поживні речовини. Водночас вона висловилася про те, що занадто велика кількість рису в раціоні робить людей більш схильними до діабету і метаболічного синдрому – цей продукт призводить до невеликого підвищення рівня глюкози в крові після прийому.

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