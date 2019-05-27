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Сезонні трави, які допоможуть нормалізувати травлення
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Більшість з цих рослин є у кожного з нас на кухні. Які рослини можна використати для нормалізації травлення.
Трава тирлич має понад 400 видів, всі з яких зазвичай називають тирличем і вони мають разюче довгу історію застосування в медицині.
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Тирлич може допомогти з травленням за допомогою збільшення слиновиділення і вироблення шлункової кислоти, а також шляхом збільшення потоку крові в шлунку і кишківнику.
Цитруси – це рід вічнозелених дерев і чагарників, які включають в свою групу лимони, лайми, апельсини, мандарини та інші цитрусові. Все цитруси з Південно-Східної Азії, але тільки деякі з них мають гіркі смаки.
Гірка кульбаба традиційно використовується у всьому світі, від Кореї до Португалії і Болівії. Дивно, але ця рослина допомагає багатьом людям з розладом шлунка.
Лопух великий або реп'яхи гірка і протизапальна багатолітня рослина, яку часто використовують в північноамериканській азіатській та європейській народній медицині.
Артишок – багаторічна рослина сімейства Айстрові. Вважається корисною здоровою їжею. Кілька клінічних досліджень показали, що екстракт з листя артишоку також ефективний проти порушення роботи кишківника.
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