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Ігроманія та емоційне вигорання: у ВООЗ оновили список хвороб

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Ігроманія та емоційне вигорання стали хворобами - фото 1
Ігроманія та емоційне вигорання стали хворобами

Всесвітня Організація Охорони здоров'я назвала залежність від ігор та емоційне вигорання хворобами. Детальніше читайте далі.

У ВООЗ вирішили поповнити нову Міжнародну класифікацію хвороб емоційним вигоранням та ігровим розладом. Останній з'явився одразу ж після залежності від азартних ігор.

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Симптомами ігроманії вважаються тривалі та часті ігрові сесії. А гравець вважає геймінг своїм життєвим пріоритетом, заради якого жертвує всім іншим. До слова, геймерів можуть визнати хворими, якщо симптоми зафіксовані упродовж мінімум року, а також від ігор страждають різні сфери життя особи. Однак не варто панікувати, адже для більшості користувачів ігри залишаються способом зайняти вільний час, а не повною заміною життя.

Ігроманія стала хворобою - фото 330088
Ігроманія стала хворобою

А от емоційне вигорання не менш поширене серед сучасних людей. Синдромом такого стану вважається фізичне та психічне виснаження через хронічний стрес, який пов'язаний з будь-яким заняттям чи роботою. Варто додати, що вигорання опинилось у розділі "Проблем через зайнятість або її відсутність".

Емоційне вигорання тепер хвороба - фото 330090
Емоційне вигорання тепер хвороба

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Джерело: hromadske
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