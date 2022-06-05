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війна Kalush

Десантники влаштували вогняне шоу для окупантів – відео

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80 ОДШБр влаштувала загарбникам вогняне шоу - фото 1
80 ОДШБр влаштувала загарбникам вогняне шоу

Українські воїни кожного дня роблять все, щоб наблизити перемогу України. Тому в окупантів стрімко зменшується кількість особового складу та техніки. А остання ще й чудово горить, як можна побачити на свіжому відео від ЗСУ.

Бійці ЗСУ перетворюють техніку окупантів у мотлох та ще й влаштовують вогняну феєрію на ворожих складах боєприпасів. Це підтверджує нове відео від захисників з 80-ї ОДШБр з зони бойових дій, яке з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Фаєр-шоу від 80 окремої десантно-штурмової бригади, – йдеться в описі, і з цим важко посперечатись.

Відзначимо, що станом на 5 червня окупанти залишились на території України без 686 артилерійських систем, 95 засобів ППО, 2360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні втрати російської армії з 24 лютого мають такий вигляд:

Десантники влаштували вогняне шоу для окупантів – відео - фото 506908

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