СЕВІЛЬЯ – ІНТЕР: коли і де дивитись фінал Ліги Європи 2020, прогноз букмекерів

Севілья та Інтер зустрінуться у фіналі Ліги Європи 21 серпня 2020 року. У запеклій боротьбі два клуби змагатимуться за перемогу в турнірі. Дізнайтеся, коли і де дивитися вирішальний поєдинок та які ставки роблять букмекери.

Фінал Ліги Європи, у якому зійдуться Севілья та Інтер, відбудеться 21-го серпня в Кельні. Для іспанської команди цей фінал стане шостим, причому п'ять попередніх вона виграла. В активі італійського клубу – п'ять таких матчів і три перемоги.

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Сьогоднішній матч стане першим в історії протистоянням "нерадзуррі" і андалузців. Фаворитом букмекери вважають Інтер, але експерти впевнені, що іспанці не віддадуть перемогу без гідного бою. Не пропустіть запеклий фінал ЛЄ 2020!

Анонс, коли і де дивитись матч СЕВІЛЬЯ – ІНТЕР

Дата: 21.08.2020

21.08.2020 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: "Рейн Енергі Штадіон", Кельн

"Рейн Енергі Штадіон", Кельн Головний арбітр : Данні Маккелі

: Данні Маккелі На якому каналі трансляція: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org

на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 3,70 – 3,90 – 1,90

На шляху до фіналу ЛЄ Севілья легко виграла групу А, у яку входили кіпрський АПОЕЛ, азербайджанський Карабах і люксембурзький Дюделанж. На стадії плей-оф іспанська команда переграла румунський Клуж, італійську Рому, а також англійські Вулверхемптон і Манчестер Юнайтед.

Інтер потрапив у ЛЄ, посівши третє місце в групі Ліги чемпіонів, де йому попались іспанська Барселона, дортмундська Боруссія і празька Славія. У плей-оф ЛЄ підопічні Антоніо Конте подолали болгарський Лудогорец, іспанський Хетафе, німецький Байєр та український Шахтар.

Прогноз і ставки букмекерів на фінал ЛЄ

Букмекери вважають фаворитами італійців. Авторитетна контора William Hill на перемогу міланців в основний час приймає ставки з коефіцієнтом 2.15. Натомість у звитягу Севільї букмекери вірять менше – 3.40. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3.30. Схожий прогноз роблять і українські контори.

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Орієнтовні склади команд:

Севілья: Буну – Кунде, Дієго Карлос, Регілон, Хесус Навас – Фернандо, Джордан, Банега – Сусо, Ен-Несірі, Окампос

Буну – Кунде, Дієго Карлос, Регілон, Хесус Навас – Фернандо, Джордан, Банега – Сусо, Ен-Несірі, Окампос Інтер: Ханданович – Де Врей, Бастони, Годін – Брозовіч, Барелла, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Янг – Лукаку, Мартінес

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