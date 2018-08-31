Ріта Ора топлес зваблює Instagram

Популярна співачка Ріта Ора здивувала фанатів оголеними фото. Цього разу зірка позувала топлес, демонструючи свої татуювання.

Британська співачка Ріта Ора зовсім не соромиться демонструвати свій характер та тіло. Тому не дивно, що профіль виконавиць в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 млн осіб, періодично наповнюється доволі відвертими знімками. Нещодавно білявка опублікувала серію фото топлес, показавши кілька татуювань та викликавши захват у прихильників. За короткий час допис зібрав понад 250 тисяч вподобань і чимало компліментів. Здається, Ріта не боїться осуду, адже не припиняє ділитись спокусливими фото і після негативних коментарів.

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Публикация от RITA ORA (@ritaora) 30 Авг 2018 в 4:31 PDT

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