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Ріта Ора без білизни зваблює фанатів

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Ріта Ора забула про білизну - фото 1
Ріта Ора забула про білизну / instagram.com/ritaora

Популярна англійська співачка Ріта Ора здивувала прихильників відвертим фото.

27-річна британська співачка Ріта Ора активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів користувачів. Там зірка зовсім не соромиться ділитись доволі спекотними знімками з мінімальною кількістю одягу. Нещодавно білявка опублікувала фото у білій сорочці на голе тіло у гримерці, викликавши шквал коментарів. Поки хтось засипав Ріту компліментами, знайшлись і такі фани, які відзначили, що дівчині не варто зловживати фотошопом та пора відпочити. А як вважаєте ви?

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No idea

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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