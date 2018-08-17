Ріта Ора без білизни зваблює фанатів

Популярна англійська співачка Ріта Ора здивувала прихильників відвертим фото.

27-річна британська співачка Ріта Ора активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів користувачів. Там зірка зовсім не соромиться ділитись доволі спекотними знімками з мінімальною кількістю одягу. Нещодавно білявка опублікувала фото у білій сорочці на голе тіло у гримерці, викликавши шквал коментарів. Поки хтось засипав Ріту компліментами, знайшлись і такі фани, які відзначили, що дівчині не варто зловживати фотошопом та пора відпочити. А як вважаєте ви?

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No idea Публикация от RITA ORA (@ritaora) 16 Авг 2018 в 10:50 PDT

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