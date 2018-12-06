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День Святого Миколая Х-фактор

Сестра ялинки з Києва: римляни скаржаться на новорічну красуню

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Дерево заввишки більше 20 метрів буде прикрашено 60 тисячами світлодіодів - фото 1
Дерево заввишки більше 20 метрів буде прикрашено 60 тисячами світлодіодів / thelocal

Мешканці Рима поскаржилися на різдвяну ялинку, встановлену на площі Венеції.

Згідно з повідомленнями, якими вони обмінюються в твіттері, дерево виглядає пошарпаним чи навіть зламаним.

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Представники фірми, що займається встановленням дерева, відзначили, що кілька гілок довелося спиляти для зручності при транспортуванні. Гілки будуть прикріплені на дерево і приведені до ладу до моменту офіційного відкриття, 8 грудня.

Дерево заввишки більше 20 метрів буде прикрашено 60 тисячами світлодіодів. Невдоволення головним символом Різдва і Нового року жителі Риму висловлюють вже третій рік поспіль. Так, в минулому році ялина на Пьяцца Венеція вартістю 50 тисяч євро (1,5 мільйона гривень) італійці порівняли з туалетного щіткою і прозвали Spelacchio (облізла). Її попередницю охрестили "деревом в стилі жорсткої економії". А от нам цьогорічна ялинка римлян нагадала нашу, українську красуню з Києва у минулому році.

Ялинка в Римі 2019 - фото 293465
Ялинка в Римі 2019
Ялинка в Києві 2018 - фото 293466
Ялинка в Києві 2018

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Джерело: thelocal
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