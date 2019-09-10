Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Apple Серіал Кріпосна

Сестра Кім Кардашян розбурхала мережу спокусливим відео

  • 28
Кортні Кардашян показала фігуру - фото 1
Кортні Кардашян показала фігуру / instagram.com/kourtneykardash

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян опинилась у центрі уваги мережі через ефектне відео, на якому позує в купальнику. У цій родині справжня жіноча конкуренція.

40-річна американська знаменитість та бізнесвумен Кортні Кардашян не пасе задніх серед відомих жінок власного сімейства, тому активно займається власними проєктами та веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 80 мільйонів користувачів, що зовсім не дивно, адже Кортні полюбляє тішити фанатів сонячними фото своїх буднів.

І ще: Брітні Спірс через нові фото розкритикували фанати

Нещодавно зірка запустила лінійку власної продукції для жінок, серед яких є тюрбани. Звісно ж, старша Кардашян вирішила прорекламувати цей головний набір на собі, а підкреслила все стильним купальником, який не приховав її звабливих форм. Тому 900 тисяч переглядів за лічені години - доволі непоганий результат для сексуальної Кортні.

Читайте також: Сексуальне відео з Міс Всесвіт 2012 розбурхало мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
  • 08 вересня, 17:25
  • 1184
Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
  • 07 вересня, 12:21
  • 945
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1741929
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз