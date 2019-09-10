Сестра Кім Кардашян розбурхала мережу спокусливим відео

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян опинилась у центрі уваги мережі через ефектне відео, на якому позує в купальнику. У цій родині справжня жіноча конкуренція.

40-річна американська знаменитість та бізнесвумен Кортні Кардашян не пасе задніх серед відомих жінок власного сімейства, тому активно займається власними проєктами та веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 80 мільйонів користувачів, що зовсім не дивно, адже Кортні полюбляє тішити фанатів сонячними фото своїх буднів.

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Нещодавно зірка запустила лінійку власної продукції для жінок, серед яких є тюрбани. Звісно ж, старша Кардашян вирішила прорекламувати цей головний набір на собі, а підкреслила все стильним купальником, який не приховав її звабливих форм. Тому 900 тисяч переглядів за лічені години - доволі непоганий результат для сексуальної Кортні.

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