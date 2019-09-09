Брітні Спірс через нові фото розкритикували фанати

Поп-зірка Брітні Спірс знову опинилась у центрі обговорень через власні фотографії у соцмережах. Здається, співачці байдуже на свій зовнішній вигляд.

37-річна американська поп-виконавиця Брітні Спірс нещодавно здивувала прихильників кардинальною зміною стилю, адже попрощалась зі своїми білявими локонами на користь темної шевелюри. Однак не минуло й тижня, як зірка поділилась на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн підписників, вже архівними знімками з підписом "коли моє волосся було білим".

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Поки частина прихильників дивувалась такому приливу "спогадів", адже минуло зовсім мало часу, а зірка пише так, наче пройшло кілька років. А частина продовжила звертати увагу на "втомлений" макіяж Брітні та її дивний одяг.

Джерело всіх фото: instagram.com/britneyspears

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