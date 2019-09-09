Сексуальне відео з Міс Всесвіт 2012 розбурхало мережу

Популярна модель Олівія Калпо захопила фанатів спокусливим відео у купальнику. Ця дівчина знає, як привернути увагу мережі!

27-річна американська модель та переможниця конкурсу Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать понад 4 мільйони підписників. А все тому, що дівчина зовсім не соромиться демонструвати струнку фігуру, а також ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Олівія стала зіркою нової реклами Sports Illustrated Swimsuit, яку вирішила поширити і на своєму профілі. У ролику Калпо у леопардовому купальнику звабливо демонструє вигини на побережжі, тому не дивно, що допис зібрав понад 329 тисяч переглядів за короткий час.

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