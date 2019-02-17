Сестра Бориса Джонсона роздяглася у прямому ефірі: відео (18+)

Сестра колишнього міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона Рейчел роздяглася у прямому ефірі телеканалу Sky News. Таким чином жінка виступила проти виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).

Цією акцією Джонсон підтримала викладача Кембриджського університету доктора Вікторію Бейтман, яка прийшла в ефір радіостанції BBC Radio 4 повністю оголеною, у знак протесту проти Brexit.

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Джонсон зазначила, що постійно вони говорять про вихід Великобританії з Європейського Союзу, тому вона також скидає з себе одяг, "щоб її почули".

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