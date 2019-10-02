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Сервіси Google перестали працювати на Huawei Mate 30 Pro

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Сервіси Google не працюють на Huawei Mate 30 Pro - фото 1
Сервіси Google не працюють на Huawei Mate 30 Pro

Відразу ж після анонсу Huawei Mate 30 Pro незалежні розробники запустили сайт, який дозволяє встановлювати додатки Google на смартфон. Тепер Google усунув уразливості, що дозволяють використовувати інструмент LZPlay. І це означає, що власники новинок залишаються без фірмових сервісів пошуковика.

Один з провідних дослідників безпеки Android та творець Magisk Джон Ву опублікував докладний опис алгоритмів LZPlay для установки сервісів і додатків Google на Huawei Mate 30 Pro.

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За словами Ву, LZPlay використовує деякі спеціалізовані дозволи Android, доступні тільки в телефонах Huawei. Вони дозволяють встановлювати сторонні додатки в ролі системних. Це було необхідно, тому що деякі додатки Google і є системними.

Лише через декілька годин після того, як Джон Ву передав свої дослідження Google, сайт LZPlay.net відключили, а раніше завантажені копії APK-файлів перестали встановлюватися.

Крім того, телефони Mate 30 Pro, на яких вже були встановлені додатки Google, більше не проходять тести SafetyNet, у зв'язку з чим на них перестала працювати оплата по Google Pay в банківських додатках.

Тепер залишається тільки чекати, поки США і Китай нарешті врегулюють суперечки. Якщо ж цього не відбудеться, то купувати нові Mate 30 та Mate 30 Pro ми наполегливо не рекомендуємо.

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Джерело: 9to5google
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