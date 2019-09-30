Авторитетне видання назвало найкращий смартфон на ринку, і це не iPhone

Видання Business Insider опублікувало список 20 найкращих смартфонів, які представлені на ринку. Ключовим фактором розподілу місць у рейтингу стало співвідношення ціни до технічних характеристик пристроїв. Лідером, як би це дивно не звучало, не став продукт Apple.

Перше місце посів нещодавно анонсований смартфон OnePlus 7T. Він оснащений процесором Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Крім того, новинка отримала дисплей з частотою оновлення 90 ГЦ, три камери на задній панелі та швидку зарядку Warp Charge 30T. Журналісти відзначили, що пристрої конкурентів з такими ж характеристиками коштують від $ 900, натомість OnePlus 7T можна купити за $ 600.

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Перша позиція за OnePlus 7T

На другому місці – iPhone 11. Це найдоступніший з флагманів Apple 2019 року. При ціні від $ 700 користувачі отримують практично всі функції та можливості Pro-моделей.

Замикає трійку лідерів OnePlus 7 Pro. Вибір Business Insider обумовлений практично ідентичними з OnePlus 7T технічними характеристиками, при ціні від $ 670.

У топ-20 кращих смартфонів у світі увійшли:

OnePlus 7T ($ 600) Apple iPhone 11 ($ 700) OnePlus 7 Pro ($ 670) Google Pixel 3a і Pixel 3a XL ($ 400 / $ 470) OnePlus 6T ($ 500 / $ 550) Samsung Galaxy S10e ($ 650) Apple iPhone XR ($ 600) Samsung Galaxy Note 10 Plus ($ 1100) Samsung Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus ($ 800 / $ 900) Apple iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max ($ 1000 / $ 1100) Samsung Galaxy Note 10 ($ 950) Google Pixel 3 і Pixel 3 XL ($ 500 / $ 600) Apple iPhone XS і iPhone XS Max ($ 900 / $ 1000) Apple iPhone 8 і iPhone 8 Plus ($ 450 / $ 550) Samsung Galaxy S9 і S9 Plus ($ 600 / $ 700) Razer Phone 2 ($ 400) Motorola Moto G7 ($ 300) LG G8 ($ 800) LG V40 ($ 950) Apple iPhone X ($ 900)

А яким смартфоном наразі користуєтесь ви? Пишіть у коментарях.

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