На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гнучкий Samsung Galaxy Fold перевірили на міцність за допомогою робота
-
- 28
Смартфон Samsung Galaxy Fold, який нещодавно пройшов дроп-тест, показав хорошу стійкість до ударів. Новим випробуванням для гаджета стала перевірка на живучість його дисплея при щоденній експлуатації. Нею зайнявся робот!
Фахівці сервісної компанії SquareTrade за допомогою робота Fold Bot оцінили кількість згинань, яку здатна витримати новинка без втрати працездатності.
І ще: Авторитетне видання назвало найкращий смартфон на ринку, і це не iPhone
Усього під час випробування робот зробив 120 000 послідовних згинань смартфона. За заявою тестувальників, таке навантаження відповідає трьом рокам інтенсивної експлуатації гаджета по 100 циклів відкривання щодня. Фактично ж гнучкий екран здатний пропрацювати і більший час при повсякденному використанні.
FoldBot виявив, що основні недоліки дизайну оригінальної Galaxy Fold усунули, хоча пристрій зазнав незначного зношування під час тестування, – відзначили експерти компанії.
Після 18 500 згинань у примірника, що проходив випробування, з'явилося кілька битих пікселів, причому не на лінії згину – за даними джерела, Samsung вже перевіряє причину появи дефекту.
Раніше аналогічне тестування провела і сама південнокорейська корпорація, зігнувши апарат 200 000 разів, а відомий техноблогер Зак Нільсон продемонстрував стійкість пристрою до різних зовнішніх впливів.
Читайте також: Глава OnePlus пояснив, чому смартфони досі не підтримують безпровідну зарядку
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
18:00Гороскоп на 3 жовтня 2019: Тельці та Скорпіони отримають бажане
-
17:53У мережу виклали тизер електричного кросовера Volvo XC40 Electric
-
17:39Ілон Маск показав, як виглядає корабель Starship зсередини: відео
-
17:24Xiaomi розповіла про корисні додатки з нової MIUI 11
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:20Привітання з Днем вчителя 2019: побажання від учнів і батьків українською
-
17:13Фронтмен Pianoбой Дмитро Шуров з'явився на обкладинці популярного журналу
-
17:06Курс валют: чому долар і євро різко подорожчали на початку жовтня
-
16:57Lady Gaga розсекретила назву нового альбому: до чого тут співачка Адель
-
16:42Дизайнер розробила упаковку для рідкого мила з твердого мила: відео
-
16:32Як підвищити гемоглобін: незвичні та корисні способи
-
16:30Формула Штайнмаєра: що це означає для України та який документ підписали в Мінську
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:12Google і Levi's випустили "розумну" куртку, яка управляє музикою і робить селфі
-
15:55Реальне тренування моделі Victoria's Secret розбурхало мережу
-
15:42Гнучкий Samsung Galaxy Fold перевірили на міцність за допомогою робота
-
15:29Повстання машин: в аеропорту Чикаго трапилась сутичка з візком (відео)
-
15:15МАУ шокувала пасажирів умовами у бізнес-класі: фотофакт
-
14:45Радіо МАКСИМУМ vs автомобільний гігант Volkswagen
-
14:40У WhatsApp з'явиться функція автоматичного видалення повідомлень
-
14:28Сексуальна гравець у покер вразила фігурою на відпочинку
-
14:12Netflix почав безкоштовно показувати перші епізоди серіалів для незареєстрованих юзерів
-
13:56Які смачні продукти зменшують апетит
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
14:45Радіо МАКСИМУМ vs автомобільний гігант Volkswagen
-
12:00ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі
-
07:16Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день
- 01 жовтня
-
22:17Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують
-
21:29Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
18:00Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:14Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв
-
11:35Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським
-
10:15ТЕСТ: Яку каву тобі принесуть у ліжко
-
08:55Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
07:16Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах
- 30 вересня
-
23:15Ефектні фото зі зйомок порно 80-х, які варто побачити (18+)
-
19:33Найкращі додатки для планування подорожі, які мають бути на вашому смартфоні
-
17:20Слухайте українську музику! Найкращі нові пісні вересня 2019, які вас вразять
-
15:15Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця
-
13:15Зіркові двійники: ТЕСТ, чи впізнаєш ти улюблених акторів
-
10:18Найкрутіші рок-пісні вересня: плейлист свіжих треків
-
07:14Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите
-
00:05Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у шостому прямому ефірі
- 29 вересня
-
20:20Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки
-
17:50Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)
-
14:15Українські пісні мовою жестів, які зворушують до глибини душі
-
12:18Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні
-
10:19Найкраща поп-музика вересня: плейлист нових хітів місяця