Гнучкий Samsung Galaxy Fold перевірили на міцність за допомогою робота

Смартфон Samsung Galaxy Fold, який нещодавно пройшов дроп-тест, показав хорошу стійкість до ударів. Новим випробуванням для гаджета стала перевірка на живучість його дисплея при щоденній експлуатації. Нею зайнявся робот!

Фахівці сервісної компанії SquareTrade за допомогою робота Fold Bot оцінили кількість згинань, яку здатна витримати новинка без втрати працездатності.

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Усього під час випробування робот зробив 120 000 послідовних згинань смартфона. За заявою тестувальників, таке навантаження відповідає трьом рокам інтенсивної експлуатації гаджета по 100 циклів відкривання щодня. Фактично ж гнучкий екран здатний пропрацювати і більший час при повсякденному використанні.

FoldBot виявив, що основні недоліки дизайну оригінальної Galaxy Fold усунули, хоча пристрій зазнав незначного зношування під час тестування, – відзначили експерти компанії.

Після 18 500 згинань у примірника, що проходив випробування, з'явилося кілька битих пікселів, причому не на лінії згину – за даними джерела, Samsung вже перевіряє причину появи дефекту.

Раніше аналогічне тестування провела і сама південнокорейська корпорація, зігнувши апарат 200 000 разів, а відомий техноблогер Зак Нільсон продемонстрував стійкість пристрою до різних зовнішніх впливів.

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