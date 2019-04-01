Сервіс знайомств Tinder вводить нову перевірку

Сервіс знайомств Tinder вирішив перевіряти зріст кожного користувача чоловічої статі. Це дозволить усунути несправедливість до хлопців, які "насправді великі", йдеться в сьогоднішній статті Mashable.

Компанія запустила нову функцію під назвою "Знак підтвердження висоти" (HVB), яка, по суті, вимагає від усіх користувачів вказувати в профілях свій фактичний зріст (AH). Річ у тому, що "відповідно до Tinder, більшість хлопців, які заявляють, що їхній зріст 5 футів 10 дюймів, насправді на 4 дюйма нижчий".

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Процес перевірки простий: всі користувачі повинні будуть завантажити скріншот, на якому людина повинна стояти поруч з будь-якою комерційною будівлею. Потім Tinder перевірить це (Tinder веде базу даних з точною висотою всіх існуючих будівель) і переконається, що вона відповідає вашому заявленому зросту.

"Нова функція була анонсована 29 березня, тобто за один день до 30 березня, тобто за один день до 31 березня, тобто за один день до 1 квітня – Дня сміху. Tinder каже, що HVB "скоро" прийде на телефон", – запевняють журналісти Mashable.

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