PewDiePie став першим блогером зі 100 мільйонами підписників

Швед Фелікс Чельберг, більш відомий як PewDiePie, подолав позначку у 100 мільйонів підписників на YouTube. Він першим з творців авторського контенту досяг такого показника.

PewDiePie завів свій канал на YouTube у 2010 році. Тоді йому було всього 19 років. Фелікс Чельберг став одним з перших, хто почав грати у відеоігри, записувати зображення зі свого монітора, монтувати ролики і викладати їх в мережу.

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Ігрові відео, які PewDiePie кумедно коментував в реальному часі, почали збирати мільйони переглядів далеко не відразу. Тоді він заробляв собі на життя працюючи офіціантом і юнгою на туристичному човні. Він також вивчив Photoshop і підробляв обробкою фотографій.

Блогер показує відео з ігор

Різкі зміни в житті і творчості блогера почалися у 2012 році. До літа того року на його канал підписалися мільйон осіб, а до вересня підписників було вже два мільйони. PewDiePie вивчив всі нюанси створення ігрових відео і почав свій шлях до звання найпопулярнішого відеоблогера в інтернеті.

Аудиторія та слава Фелікс Чельберг почала стрімко зростати. Він став популярним завдяки своїй харизмі, працьовитості, а також веселою манерою спілкування зі своїми шанувальниками.

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